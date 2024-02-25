Конгрессмены США требуют от Илона Маска обеспечить на Тайване интернет SpaceX
Киев • УНН
Американские законодатели требуют, чтобы Илон Маск предоставил сеть спутниковой связи Starshield компании SpaceX оборонным силам США на Тайване после того, как он годами отказывался от бизнеса в этой стране из-за нежелания эскалации конфликтов.
Представитель Республиканской партии США предположил, что SpaceX прекращает предоставление спутниковых услуг на Тайване, потенциально нарушая свои обязательства перед правительством США.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Уолл-стрит джорнел и Forbes.
Детали
Группа американских законодателей призывает Илона Маска предоставить военную спутниковую сеть связи Starshield компании SpaceX американским силам обороны на Тайване после того, как он годами отказывался вести бизнес в этой стране.
Представитель Майк Галлахер (R., Висконсин) сказал в письме к Маску, что несколько источников сообщили комитету, который он возглавляет, что спутниковая широкополосная связь, предоставляемая через подразделение компании Starshield, неактивна вблизи и в Тайване.
Он отметил, что в течение следующего года Пентагон потратит "десятки миллионов долларов" на StarShield, который использует спутники на низкой околоземной орбите для обеспечения связи и наблюдательных изображений для военных.
Я понимаю, что SpaceX может отказывать в предоставлении высокоскоростных интернет-услуг на Тайване и вокруг него - возможно, в нарушение договорных обязательств SpaceX с правительством США
Надежная сеть связи для американского военного персонала на Тайване и вокруг него имеет первостепенное значение для защиты интересов США в Индо-Тихоокеанском регионе
Дополнение
Маловероятно, что изменчивого Маска удастся заставить активировать систему StarShield на Тайване под давлением законодателей, пишет Forbes. В прошлом он ограничивал доступ к Starlink в спорных частях Украины, поскольку, по его словам, не хочет быть "явным соучастником большого акта войны и эскалации конфликта". Но учитывая важность военных контрактов SpaceX с правительством США, на Тайване ему, возможно, придется сделать выбор.
Я думаю, что цели [Китая] понятны, это воссоединение Тайваня с материком с помощью силы, если это будет необходимо
Напомним,
Американский бизнесмен Илон Маск стал одним из номинантов на Нобелевскую премию мира 2024 года. Его выдвинул норвежский депутат Мариус Нильсен, который отметил вклад Маска в развитие технологий, направленных на благо человечества.
Конгрессмены США требуют от Илона Маска обеспечить на Тайване интернет SpaceX
Американские законодатели требуют, чтобы Илон Маск предоставил сеть спутниковой связи Starshield компании SpaceX оборонным силам США на Тайване после того, как он годами отказывался от бизнеса в этой стране из-за нежелания эскалации конфликтов.
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