Представитель Республиканской партии США предположил, что SpaceX прекращает предоставление спутниковых услуг на Тайване, потенциально нарушая свои обязательства перед правительством США.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Уолл-стрит джорнел и Forbes.

Детали

Группа американских законодателей призывает Илона Маска предоставить военную спутниковую сеть связи Starshield компании SpaceX американским силам обороны на Тайване после того, как он годами отказывался вести бизнес в этой стране.

Представитель Майк Галлахер (R., Висконсин) сказал в письме к Маску, что несколько источников сообщили комитету, который он возглавляет, что спутниковая широкополосная связь, предоставляемая через подразделение компании Starshield, неактивна вблизи и в Тайване.

Он отметил, что в течение следующего года Пентагон потратит "десятки миллионов долларов" на StarShield, который использует спутники на низкой околоземной орбите для обеспечения связи и наблюдательных изображений для военных.

Я понимаю, что SpaceX может отказывать в предоставлении высокоскоростных интернет-услуг на Тайване и вокруг него - возможно, в нарушение договорных обязательств SpaceX с правительством США - написал Галлахер, председатель специального комитета Коммунистической партии Китая, в письме от 24 февраля

Надежная сеть связи для американского военного персонала на Тайване и вокруг него имеет первостепенное значение для защиты интересов США в Индо-Тихоокеанском регионе - сказал Галлахер, добавив, что в случае китайской агрессии против Тайваня "американские военные в Западной части Тихого океана" подвергаться серьезным рискам.

Дополнение

Маловероятно, что изменчивого Маска удастся заставить активировать систему StarShield на Тайване под давлением законодателей, пишет Forbes. В прошлом он ограничивал доступ к Starlink в спорных частях Украины, поскольку, по его словам, не хочет быть "явным соучастником большого акта войны и эскалации конфликта". Но учитывая важность военных контрактов SpaceX с правительством США, на Тайване ему, возможно, придется сделать выбор.

Я думаю, что цели [Китая] понятны, это воссоединение Тайваня с материком с помощью силы, если это будет необходимо - сказал Галлахер журналистам во время телефонного разговора в пятницу.

Напомним,

Американский бизнесмен Илон Маск стал одним из номинантов на Нобелевскую премию мира 2024 года. Его выдвинул норвежский депутат Мариус Нильсен, который отметил вклад Маска в развитие технологий, направленных на благо человечества.