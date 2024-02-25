Конгресмени США вимагають від Ілона Маска забезпечити на Тайвані інтернет SpaceX

Представник Республіканської партії США припустив, що SpaceX припиняє надання супутникових послуг на Тайвані, потенційно порушуючи свої зобов’язання перед урядом США.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Волл-стріт джорнел та Forbes.

Деталі

Група американських законодавців закликає Ілона Маска надати військову супутникову мережу зв'язку Starshield компанії SpaceX американським силам оборони на Тайвані після того, як він роками відмовлявся вести бізнес у цій країні.

Представник Майк Галлахер (R., Вісконсин) сказав у листі до Маска, що кілька джерел повідомили комітету, який він очолює, що супутниковий широкосмуговий зв’язок, який надається через підрозділ компанії Starshield, неактивний поблизу та в Тайвані.

Він зазначив, що протягом наступного року Пентагон витратить "десятки мільйонів доларів" на StarShield, який використовує супутники на низькій навколоземній орбіті для забезпечення зв’язку та спостережних зображень для військових.

Я розумію, що SpaceX може відмовляти в наданні високошвидкісних інтернет-послуг на Тайвані та навколо нього — можливо, в порушення договірних зобов’язань SpaceX з урядом США - написав Галлахер, голова спеціального комітету Комуністичної партії Китаю, у листі від 24 лютого

Надійна мережа зв’язку для американського військового персоналу на Тайвані та навколо нього має першорядне значення для захисту інтересів США в Індо-Тихоокеанському регіоні - сказав Галлахер, додавши, що в разі китайської агресії проти Тайваню «американські військові в Західній частині Тихого океану» наражатися на серйозні ризики.

Доповнення

Малоймовірно, що мінливого Маска вдасться змусити активувати систему StarShield на Тайвані під тиском законодавців., пише Forbes. У минулому він обмежував доступ до Starlink у спірних частинах України, оскільки, за його словами, не хоче бути "явним співучасником великого акту війни та ескалації конфлікту". Але з огляду на важливість військових контрактів SpaceX з урядом США, на Тайвані йому, можливо, доведеться зробити вибір.

Я думаю, що цілі [Китаю] зрозумілі, це возз'єднання Тайваню з материком за допомогою сили, якщо це буде необхідно - сказав Галлахер журналістам під час телефонної розмови в п'ятницю.

Нагадаємо

Американський бізнесмен Ілон Маск став одним із номінантів на Нобелівську премію миру 2024 року. Його висунув норвезький депутат Маріус Нільсен, який відзначив внесок Маска в розвиток технологій, спрямованих на благо людства.