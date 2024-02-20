Маск може стати Нобелівським лауреатом: йому пропонують присудити премію миру 2024 року за роботу над технологіями, що приносять користь людству

Американський бізнесмен Ілон Маск став одним із номінантів на Нобелівську премію миру 2024 року. Його висунув норвезький депутат Маріус Нільсен, який відзначив внесок Маска в розвиток технологій, спрямованих на благо людства. Про це пише видання Daily Mail, передає УНН.

Безліч технологічних компаній, які заснував Маск, якими він володіє або керує, спрямовані на поліпшення суспільства, поглиблення знань як про Землю, так і про космос, поряд із забезпеченням комунікації та зв'язку в усьому світі - зазначив Нільсен.

Також серед причин висування Маска, його "стійкий захист діалогу, свободи слова і можливості висловлювати свою точку зору" у "постійно поляризованому світі".

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За даними Нобелівського комітету, на здобуття Нобелывської премії миру також можуть бути висунуті президент Колумбії Густаво Петро, засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж, а також представники правозахисних організацій з Ізраїлю та Палестини.

Видання додало, що для отримання нагороди Нобелівський комітет приймає номінації від будь-кого, хто відповідає певним критеріям (серед них робота в академічних або державних колах), а також якщо ці люди вже раніше отримували такі премії. До березня 2024 року буде складено короткий список, а потім журі розгляне номінантів для оголошення в жовтні.

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