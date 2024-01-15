Лауреатці Нобелівської премії миру з Ірану винесли п'ятий вирок за три роки

Ув'язнену в Ірані активістку Наргес Мохаммаді, яка отримала Нобелівську премію миру, було засуджено до ще одного терміну за антидержавну пропаганду "з метою спричинення хаосу і заворушень". Про це пише Bild із посиланням на родичів Мохаммаді, інформує УНН.

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Як зазначається, правозахисницю засудили до 15 місяців в'язниці. Крім того, після звільнення вона не зможе тимчасово жити в Тегерані, залишати країну і користуватися смартфоном. Сім'я Мохаммаді розкритикувала вирок, назвавши його політично мотивованим.

Як зазначає Bild, Це вже п'ятий вирок нобелівській лауреатці з березня 2021 року. Загалом покарання для неї становить 12 років і три місяці позбавлення волі, 154 удари батогом, дворічне заслання і різні обмеження.

Нагадаємо

Мохаммаді відкрито виступає проти обов'язкового носіння хіджабу і смертної кари в Ірані. Через це за останні два десятки років вона регулярно опинялася у в'язниці. Востаннє її позбавили волі 2021 року, Мохаммаді опинилася в тегеранській в'язниці Евін за звинуваченням у пропаганді проти держави.

2023 року Мохаммаді здобула Нобелівську премію миру "за боротьбу проти пригноблення жінок в Ірані та боротьбу за просування прав людини і свободи для всіх". Нагороду вручили дітям Наргес, які зачитали промову своєї матері.