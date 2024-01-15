Лауреату Нобелевской премии мира из Ирана вынесли пятый приговор за три года

Заключенная в Иране активистка Наргес Мохаммади, которая получила Нобелевскую премию мира, была приговорена к еще одному сроку за антигосударственную пропаганду "с целью причинения хаоса и беспорядков". Об этом пишет Bild со ссылкой на родственников Мохаммади, информирует УНН.

Детали

Как отмечается, правозащитницу приговорили к 15 месяцам тюрьмы. Кроме того, после освобождения она не сможет временно жить в Тегеране, покидать страну и пользоваться смартфоном. Семья Мохаммади раскритиковала приговор, назвав его политически мотивированным.

Как отмечает Bild, это уже пятый приговор нобелевской лауреатке с марта 2021 года. В целом наказание для нее составляет 12 лет и три месяца лишения свободы, 154 удара плетью, двухлетняя ссылка и различные ограничения.

Напомним

Мохаммади открыто выступает против обязательного ношения хиджаба и смертной казни в Иране. Из-за этого за последние два десятка лет она регулярно оказывалась в тюрьме. Последний раз ее лишили свободы в 2021 году, Мохаммади оказалась в тегеранской тюрьме Эвин по обвинению в пропаганде против государства.

В 2023 году Мохаммади получила Нобелевскую премию мира "за борьбу против угнетения женщин в Иране и борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех". Награду вручили детям Наргес, которые зачитали речь своей матери.