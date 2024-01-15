Лауреату Нобелевской премии мира из Ирана вынесли пятый приговор за три года
Киев • УНН
Лауреат Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади получила свой пятый приговор с 2021 года в Иране за "антигосударственную пропаганду". Правозащитница, известная своими выступлениями против обязательного ношения хиджаба и смертной казни.
Заключенная в Иране активистка Наргес Мохаммади, которая получила Нобелевскую премию мира, была приговорена к еще одному сроку за антигосударственную пропаганду "с целью причинения хаоса и беспорядков". Об этом пишет Bild со ссылкой на родственников Мохаммади, информирует УНН.
Детали
Как отмечается, правозащитницу приговорили к 15 месяцам тюрьмы. Кроме того, после освобождения она не сможет временно жить в Тегеране, покидать страну и пользоваться смартфоном. Семья Мохаммади раскритиковала приговор, назвав его политически мотивированным.
Как отмечает Bild, это уже пятый приговор нобелевской лауреатке с марта 2021 года. В целом наказание для нее составляет 12 лет и три месяца лишения свободы, 154 удара плетью, двухлетняя ссылка и различные ограничения.
Напомним
Мохаммади открыто выступает против обязательного ношения хиджаба и смертной казни в Иране. Из-за этого за последние два десятка лет она регулярно оказывалась в тюрьме. Последний раз ее лишили свободы в 2021 году, Мохаммади оказалась в тегеранской тюрьме Эвин по обвинению в пропаганде против государства.
В 2023 году Мохаммади получила Нобелевскую премию мира "за борьбу против угнетения женщин в Иране и борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех". Награду вручили детям Наргес, которые зачитали речь своей матери.
Лауреату Нобелевской премии мира из Ирана вынесли пятый приговор за три года
Лауреат Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади получила свой пятый приговор с 2021 года в Иране за "антигосударственную пропаганду". Правозащитница, известная своими выступлениями против обязательного ношения хиджаба и смертной казни.
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