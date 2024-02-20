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Маск может стать Нобелевским лауреатом: ему предлагают присудить премию мира 2024 года за работу над технологиями, приносящими пользу человечеству

Маск может стать Нобелевским лауреатом: ему предлагают присудить премию мира 2024 года за работу над технологиями, приносящими пользу человечеству

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 15:54  •  11486 просмотра

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Норвежский депутат Мариус Нильсен номинировал Илона Маска на Нобелевскую премию мира 2024 года за работу его компаний, направленную на улучшение общества и связи, а также за защиту свободы слова.

Американский бизнесмен Илон Маск стал одним из номинантов на Нобелевскую премию мира 2024 года. Его выдвинул норвежский депутат Мариус Нильсен, который отметил вклад Маска в развитие технологий, направленных на благо человечества. Об этом пишет издание Daily Mail, передает УНН.

Множество технологических компаний, которые основал Маск, которыми он владеет или руководит, направлены на улучшение общества, углубление знаний как о Земле, так и о космосе, наряду с обеспечением коммуникации и связи во всем мире

- отметил Нильсен.

Также среди причин выдвижения Маска, его "устойчивая защита диалога, свободы слова и возможности выражать свою точку зрения" в "постоянно поляризованном мире".

Добавим

По данным Нобелевского комитета, на соискание Нобелевской премии мира также могут быть выдвинуты президент Колумбии Густаво Петро, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, а также представители правозащитных организаций из Израиля и Палестины.

Издание добавило, что для получения награды Нобелевский комитет принимает номинации от любого, кто соответствует определенным критериям (среди них работа в академических или государственных кругах), а также если эти люди уже ранее получали такие премии. До марта 2024 года будет составлен короткий список, а затем жюри рассмотрит номинантов для объявления в октябре.

Лауреату Нобелевской премии мира из Ирана вынесли пятый приговор за три года15 января 2024, 15:02 • 19870 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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