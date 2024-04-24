У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
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Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
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Китай хочет иметь возможность вторгнуться на Тайвань до 2027 года - американский адмирал
Американский адмирал Джон Аквилино считает, что Китай хочет иметь возможность вторгнуться на Тайвань до 2027 года на основе директивы президента Си Цзиньпина для военных.
Госдеп США внес телемарафон "Единые новости" в отчет по нарушениям прав человека
В отчете Государственного департамента США о правах человека в Украине за 2023 год отмечается, что телемарафон "Единые новости", платформа для каналов, которые придерживаются правительственной линии в освещении войны, обеспечил беспрецедентный уровень контроля над телевизионными новостями в прайм-тайм.
Рада поддержала новые правила регулирования торговли алкоголем, табаком и горючим: предусматривает электронные лицензии
Верховная Рада приняла новый закон, который обновляет правила производства и оборота подакцизных товаров, таких как алкоголь, табак и топливо, вводит электронные лицензии, автоматизацию и четкие лицензионные условия.
Грузия продлила срок безвизового пребывания для граждан Украины до трех лет
Грузия продлила срок безвизового пребывания для граждан Украины до трех лет, позволив им въезжать и находиться в стране без визы в течение полных трех лет.
Люксовая яхта Медведчука: АРМА назвало аукцион, где ее продадут и приблизительную сумму
Голландский аукционный дом выставит на продажу арестованную в Хорватии суперяхту Виктора Медведчука по стартовой цене не менее 130 миллионов евро.
Зеленский о защите от российского террора: "Главное сейчас - скорость"
Сейчас для Украины важна скорость реализации договоренностей с западными лидерами по военной помощи Украине и поиска политических решений для защиты от российского террора, заявил Президент Владимир Зеленский.
Украина упрощает регистрацию хлопчатника для производства пороха: ВР приняла решение
Верховная Рада приняла закон об упрощении ввоза и оборота в Украине сортов хлопчатника, необходимых для производства пороха, на период военного положения и в течение двух лет после его завершения или отмены.
Сестра северокорейского диктатора хочет создать "огромный военный потенциал" в КНДР
Ким Ё Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заявила, что КНДР продолжит развивать свою "превосходящую и самую мощную военную силу" для защиты своего суверенитета, безопасности и регионального мира.
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
САП будет ходатайствовать о содержании под стражей с возможностью внесения залога в размере 200 млн грн для министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского, которого уличили в завладении государственной землей.
"Эти ресурсы нужны": Боррель ожидает быстрого завершения обсуждения в Совете ЕС относительно доходов с активов рф для помощи Украине
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ожидает, что Совет ЕС завершит дискуссию по использованию средств от арестованных российских активов для военной поддержки Украины через Европейский фонд мира, поскольку блок считает, что это юридически обосновано.