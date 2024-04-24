Китай хочет иметь возможность вторгнуться на Тайвань до 2027 года - американский адмирал

Китай стремится иметь возможность вторгнуться на Тайвань до 2027 года. Об этом заявил командующий Индо-Тихоокеанским командованием США адмирал Джон Аквилино, пишет УНН со ссылкой на Nikkei Asia.

Детали

Он пояснил, что считает так, поскольку президент Китая Си Цзиньпин попросил "своих военных быть готовыми к выполнению задачи в 2027 году".

Аквилино выразил обеспокоенность наращиванием военной мощи Китая, а также растущими провокациями против Тайваня. Он добавил, что Китай продолжит тратить значительные ресурсы на военные нужды даже в условиях усиления экономических трудностей.

Несмотря на падение экономики, существует сознательное решение финансировать военный потенциал - сказал Аквилино.

Аквилино раскритиковал Китай за поставки полупроводников и другой продукции двойного назначения в Россию, что поддерживает военные действия москвы в Украине. По его словам, Пекин утверждает, что компании продают эту продукцию "отдельно от правительства". Но он отверг эту точку зрения, указав на слияние военного и гражданского секторов Китая.

Добавим

Аквилино также коснулся договоренности президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды на саммите 10 апреля о создании объединенного оперативного командования для американских войск в Японии с целью содействия более тесному сотрудничеству с Силами самообороны Японии, которые создадут свое собственное объединенное оперативное командование.

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Дальнейшая интеграция сил "является абсолютно правильным путем", - сказал Аквилино, добавив, что стороны рассмотрят конкретные варианты продвижения вперед в рамках министерского диалога.

Контекст

В Южно-Китайском море китайские правительственные суда в течение последних месяцев совершали провокационные действия вблизи контролируемой Филиппинами отмели Второго Томаса. По словам Аквилино, усиление или эскалация действий со стороны Китая может "вызвать необходимость активации договора о взаимной обороне" между США и Филиппинами.

Напомним

Байден подтвердил оборонные обязательства США перед Филиппинами и Японией, заявив, что любое нападение на филиппинские силы в Южно-Китайском море приведет к укреплению их договора о взаимной обороне.

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