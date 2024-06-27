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Тайвань застерігає громадян від поїздок до Китаю через загрозу страти

Київ • УНН

 • 18811 перегляди

Тайвань застерігає своїх громадян від поїздок до Китаю через погрози Пекіна стратити "затятих" прихильників незалежності Тайваню.

Тайвань застерігає громадян від поїздок до Китаю через загрозу страти

Уряд Тайваню підвищив застереження для своїх громадян стосовно поїздок до Китаю, закликавши не їхати туди без крайньої потреби. Це сталося після того, як минулого тижня Пекін погрожував стратити тих, кого вважають "затятими" прихильниками незалежності Тайваню. Про це передає Reuters, пише УНН.

Деталі

Лян Вень-Чі, речник Ради Тайваню у справах материка, повідомив, що підвищене попередження щодо поїздок також поширюється на міста Гонконг і Макао, які знаходяться під управлінням Китаю.

"Якщо нема потреби їхати, то не їдьте", - сказав він, уточнивши, що це не є забороною на відвідування, а радше захистом громадян Тайваню і нагадуванням їм про ризик.

Доповнення

Видання зазначає, що минулого тижня Китай пригрозив страчувати тих, хто виступає за незалежність Тайваню, називаючи їх сепаратистами. Уряд Китаю також пообіцяв переслідувати людей, яких він вважає тайванськими сепаратистами, де б вони не перебували, хоча китайські суди не мають юрисдикції на Тайвані, і незрозуміло, як Китай може домагатися виконання будь-яких судових рішень за межами своїх кордонів.

Щодо того, чи може Китай домагатися екстрадиції тайванців за кордоном, яких він звинувачує в сепаратизмі, Лян сказав, що розвинені країни не співпрацюватимуть з таким проханням, але не можна виключати, що "деякі країни будуть співпрацювати", додав він, не назвавши жодної країни.

Тайвань не прагне війни з Китаєм - Міністр оборони острова17.06.24, 06:49 • 111518 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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