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Китайського міністра оборони усунули? Пекін поки мовчить, а Сінгапур відвідає глава Пентагону

Київ • УНН

 • 1320 перегляди

Міністр оборони Китаю не відвідає безпековий форум у Сінгапурі на тлі чуток про чистки Сі Цзіньпіна. На заході виступить міністр оборони США Піт Гегсет.

Китайського міністра оборони усунули? Пекін поки мовчить, а Сінгапур відвідає глава Пентагону

Міністр оборони Китаю адмірал Дон Джун не відвідає форум з безпеки у Сінгапурі. Тим часом підтверджуються чутки прочистки Сі Цзіньпіна серед високопоставлених офіцерів КНР.

Передає УНН із посиланням на Financial Times.

Деталі

Міністр оборони Китаю не візьме участі в Діалозі Шангрі-Ла в Сінгапурі наступного тижня, що буде незвичною відсутністю після багатьох років участі в цій зустрічі. За даними FT, причина відсутності Дон Дуна Пентагону не доведена офіційно. Посольство Китаю в США не відповіло на запит про коментар. Натомість вже відомо, що міністр оборони США Піт Гегсет виступить на заході в Сінгапурі. 

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Можлива відсутність Дунга з'явилася на тлі того, що глава КНР Сі Цзіньпін продовжує чистку високопоставлених офіцерів у Центральній військовій комісії, яка складається з шести членів і керує НВАК.

Минулого місяця Financial Times повідомила, що Сі відсторонив генерала Хе Вейдуна, генерала номер два в армії Китаю. За шість місяців до цієї відставки, генеральний секретар компартії Китаю відсторонив адмірала Мяо Хуа.

За даними FT проти Дунга минулого року проводилося розслідування. Втім тоді він залишився на своїй посаді. Двоє людей, знайомих з його справою, сказали, що Донг пройшов первинне розслідування, але, схоже, був виправданий.

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Доповнення

Щодо самого заходу в Сингапурі. В останні роки китайська делегація на діалозі Шангрі-Ла зазнала сильного тиску, пише FT. Причиною є те, що американські та інші посадовці Індо-Тихоокеанського регіону критикували дедалі наполегливішу діяльність Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) навколо Тайваню та інших частин Південно-Китайського моря.

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Діалог Шангрі-Ла завжди незручний для НВАК, оскільки майже кожен там стикається з наполегливою та примусовою поведінкою Китаю в тій чи іншій формі

- сказав Елі Ратнер, який обіймав посаду головного посадовця Пентагону з питань Індо-Тихоокеанського регіону за часів адміністрації Байдена.

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