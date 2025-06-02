Біля есмінця Кім Чен Ина виявили загадкові кулі: що це може бути
Київ • УНН
Під час невдалого спуску есмінця КНДР у порту Чонджін виявили понад десять об'єктів, схожих на повітряні кулі. Експерти розглядають версії від захисту судна до БПЛА.
Понад десяток невідомих об'єктів навколо військового крейсера Кім Чен Ина у порту міста Чонджін імовірно запобігають подальшому затопленню судна. Але є й інші версії.
Передає УНН із посиланням на розслідування CNN.
Деталі
Поблизу північнокорейського есмінця, який перекинувся під час церемонії спуску на воду 21 травня на верфі в північнокорейському місті Чонджін виявлено об'єкти, схожі на повітряні кулі. Точне призначення цих об'єктів незрозуміле. На супутникових знімках видно, що вони отосують есмінець.
Експерти з питань оборони та озброєння, на яких посилалася CNN, не виключають можливості того, що деякі з цих повітряних куль можуть бути невеликими безпілотними літальними апаратами, враховуючи їхню форму та характеристики.
Інша версія у тому, що ці об'єкти використовують для вирівнювання корабля, захисту від затоплення чи захисту його від сторонніх дронів.
Нагадаємо
Спуск на воду престижного військового корабля провалився на очах у правителя Кім Чен Ина. У Чхонджіні, під час церемонії новий есмінець водотоннажністю в 5 тис. тонн був пошкоджений, частина днища корабля була зруйнована.
У КНДР розпочали розслідування щодо невдалого спуску есмінця на воду, після гнівної реакції Кім Чен Ина. Головний військовий комітет Північної Кореї заявив у п'ятницю, що винні будуть притягнуті до відповідальності за свій "непростимий злочинний вчинок".