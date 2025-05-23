Невдалий запуск військового есмінця: Північна Корея почала розслідування
Київ • УНН
У КНДР розпочали розслідування щодо невдалого спуску есмінця на воду, після гнівної реакції Кім Чен Ина. Супутникові знімки показують накритий брезентом корабель.
Правоохоронні органи КНДР розпочали заходи щодо затримання та розслідування винних у невдалому запуску, після того, як Кім Чен Ин гнівно відреагував на аварію, назвавши її "злочинним діянням". Тим часом супутникові знімки вже демонструють перекинутий військовий корабель.
Передає УНН із посиланням на KCNA.
Деталі
За даними державних ЗМІ Північної Кореї, розпочато розслідування щодо інциденту із невдалим спуском на воду військового есмінця на верфі Чхонджин. Наразі перевірка виявила, що на дні військового корабля не було отворів, але правий борт корпусу був подряпаний. При цьому морська вода стікала в кормову частину через рятувальний канал.
Також у мережі з'явились супутникові зображення, які показують, що північнокорейський військовий корабель накритий синім брезентом, після аварії. Корабель, ймовірно, може бути оснащений ядерною зброєю, пише Sky News.
Напередодні лідер КНДР Кім Чен Ин гнівно відреагував на аварію. Він назвав ситуацію що трапилася та її наслідки "злочинним діянням, спричиненим абсолютною недбалістю та безвідповідальністю". Також Кім Чен Ин наказав завершити ремонт військового корабля до червня і розібратися з винними.
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Тим часом головний військовий комітет Північної Кореї заявив у п'ятницю, що винні будуть притягнуті до відповідальності за свій "непростимий злочинний вчинок". Наразі відомо, що до правоохоронних органів був викликаний Хонг Кіл Хо, менеджер суднобудівного заводу Чхонджіна.
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