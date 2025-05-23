Неудачный запуск военного эсминца: Северная Корея начала расследование
Киев • УНН
В КНДР начали расследование по поводу неудачного спуска эсминца на воду, после гневной реакции Ким Чен Ына. Спутниковые снимки показывают накрытый брезентом корабль.
Правоохранительные органы КНДР начали мероприятия по задержанию и расследованию виновных в неудачном запуске, после того, как Ким Чен Ын гневно отреагировал на аварию, назвав ее "преступным деянием". Тем временем спутниковые снимки уже демонстрируют перевернутый военный корабль.
Передает УНН со ссылкой на KCNA.
Детали
По данным государственных СМИ Северной Кореи, начато расследование инцидента с неудачным спуском на воду военного эсминца на верфи Чхонджин. В настоящее время проверка выявила, что на дне военного корабля не было отверстий, но правый борт корпуса был поцарапан. При этом морская вода стекала в кормовую часть через спасательный канал.
Также в сети появились спутниковые изображения, показывающие, что северокорейский военный корабль накрыт синим брезентом после аварии. Корабль, вероятно, может быть оснащен ядерным оружием, пишет Sky News.
Накануне лидер КНДР Ким Чен Ын гневно отреагировал на аварию. Он назвал ситуацию и ее последствия "преступным деянием, вызванным абсолютной халатностью и безответственностью". Также Ким Чен Ын приказал завершить ремонт военного корабля до июня и разобраться с виновными.
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Северная Корея утверждает, что на устранение повреждений потребуется около 10 дней. Сторонние наблюдатели ставят под сомнение эти сроки.
Тем временем главный военный комитет Северной Кореи заявил в пятницу, что виновные будут привлечены к ответственности за свой "непростительный преступный поступок". В настоящее время известно, что в правоохранительные органы был вызван Хонг Кил Хо, менеджер судостроительного завода Чхонджина.
Напомним
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