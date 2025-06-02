Возле эсминца Ким Чен Ына обнаружили загадочные шары: что это может быть

$41.530.00
47.070.27
ukenru
Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров
14:39 • 11030 просмотра

Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров

14:21 • 23099 просмотра

Украина предложила россии новую встречу до конца июня

13:07 • 42196 просмотра

Украина на переговорах в Стамбуле передала рф список детей для возвращения и ждет ответа - Ермак

11:49 • 78964 просмотра

Trade-In набирает обороты: украинцы обновляют технику быстрее американцев

Эксклюзив
2 июня, 06:01 • 128822 просмотра

Расстройства пищевого поведения у взрослых и детей: почему возникают и как бороться

Эксклюзив
1 июня, 14:33 • 144629 просмотра

Неделя для коммуникаций и обучения: астропрогноз на 2-8 июня

1 июня, 13:29 • 199499 просмотра

Командующий Сухопутных войск Драпатый подал в отставку после гибели 12 бойцов

1 июня, 12:56 • 211523 просмотра

Полтора года подготовки: как СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации рф

Эксклюзив
1 июня, 11:01 • 121668 просмотра

В Сухопутных войсках подтвердили: враг ударил по учебному подразделению в Днепропетровской области

1 июня, 04:00 • 293191 просмотра

Лимиты на переводы с карты на карту, прохождение ВЛК, увеличение стоимости техосмотра авто: что ждет украинцев с 1 июня

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
49%
750мм
Популярные новости

Сегодня второй раунд переговоров Украины с рф в Стамбуле: последние новости

2 июня, 06:58 • 70542 просмотра

Спецоперация "Паутина": в ЦПД СНБО сообщили об уничтожении минимум 13 российских самолетов

2 июня, 07:10 • 53432 просмотра

50 Cent хочет поговорить с Трампом о возможном помиловании Diddy - TMZ

2 июня, 07:53 • 87584 просмотра

В Стамбуле стартовали переговоры Украины и россии при участии Турции - МИД

11:45 • 84199 просмотра

Переговоры Украины и рф: росСМИ анонсировали третий раунд "в течение какого-то времени"

13:22 • 18554 просмотра
публикации

Trade-In набирает обороты: украинцы обновляют технику быстрее американцев

11:49 • 78962 просмотра

Лимиты на переводы с карты на карту, прохождение ВЛК, увеличение стоимости техосмотра авто: что ждет украинцев с 1 июня

1 июня, 04:00 • 293188 просмотра

“Золотая” должность под угрозой: Елена Дума уперлась в “кресло” главы АРМА и снова воюет из-за реформы

30 мая, 14:15 • 337386 просмотра

Ценности на свалке: мир в минусе на 91 млрд долларов из-за e-waste

30 мая, 13:52 • 350629 просмотра

Вместо подозрения - тишина: как расследование против главного юриста НБУ увязло в бездействии

30 мая, 12:00 • 355431 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Рустем Умєров

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Сергей Кислыця

Гитанас Науседа

Актуальные места

Украина

Стамбул

Турция

Киев

Харьков

Реклама
УНН Lite

50 Cent хочет поговорить с Трампом о возможном помиловании Diddy - TMZ

2 июня, 07:53 • 87738 просмотра

1 июня - День молока: рецепты любимых молочных коктейлей

1 июня, 12:31 • 118312 просмотра

Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом

31 мая, 16:00 • 198126 просмотра

Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома

30 мая, 12:39 • 139325 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

30 мая, 08:06 • 169603 просмотра
Актуальное

Financial Times

Шахед-136

Беспилотный летательный аппарат

Гривна

Ту-160

Возле эсминца Ким Чен Ына обнаружили загадочные шары: что это может быть

Киев • УНН

 • 1378 просмотра

Во время неудачного спуска эсминца КНДР в порту Чонджин обнаружили более десяти объектов, похожих на воздушные шары. Эксперты рассматривают версии от защиты судна до БПЛА.

Возле эсминца Ким Чен Ына обнаружили загадочные шары: что это может быть

Более десятка неизвестных объектов вокруг военного крейсера Ким Чен Ына в порту города Чонджин вероятно предотвращают дальнейшее затопление судна. Но есть и другие версии.

Передает УНН со ссылкой на расследование CNN.

Детали

Вблизи северокорейского эсминца, который перевернулся во время церемонии спуска на воду 21 мая на верфи в северокорейском городе Чонджин обнаружены объекты, похожие на воздушные шары. Точное назначение этих объектов неясно. На спутниковых снимках видно, что они окружают эсминец. 

Эксперты по вопросам обороны и вооружения, на которых ссылалась CNN, не исключают возможности того, что некоторые из этих воздушных шаров могут быть небольшими беспилотными летательными аппаратами, учитывая их форму и характеристики.

Другая версия в том, что эти объекты используют для выравнивания корабля, защиты от затопления или защиты его от посторонних дронов.

Напомним

Спуск на воду престижного военного корабля провалился на глазах у правителя Ким Чен Ына. В Чхонджине, во время церемонии новый эсминец водоизмещением в 5 тыс. тонн был поврежден, часть днища корабля была разрушена.

В КНДР начали расследование по поводу неудачного спуска эсминца на воду, после гневной реакции Ким Чен Ына. Главный военный комитет Северной Кореи заявил в пятницу, что виновные будут привлечены к ответственности за свой "непростительный преступный поступок"

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
Ким Чен Ын
Северная Корея
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9