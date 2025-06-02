Возле эсминца Ким Чен Ына обнаружили загадочные шары: что это может быть

Более десятка неизвестных объектов вокруг военного крейсера Ким Чен Ына в порту города Чонджин вероятно предотвращают дальнейшее затопление судна. Но есть и другие версии.

Передает УНН со ссылкой на расследование CNN.

Детали

Вблизи северокорейского эсминца, который перевернулся во время церемонии спуска на воду 21 мая на верфи в северокорейском городе Чонджин обнаружены объекты, похожие на воздушные шары. Точное назначение этих объектов неясно. На спутниковых снимках видно, что они окружают эсминец.

Эксперты по вопросам обороны и вооружения, на которых ссылалась CNN, не исключают возможности того, что некоторые из этих воздушных шаров могут быть небольшими беспилотными летательными аппаратами, учитывая их форму и характеристики.

Другая версия в том, что эти объекты используют для выравнивания корабля, защиты от затопления или защиты его от посторонних дронов.

Напомним

Спуск на воду престижного военного корабля провалился на глазах у правителя Ким Чен Ына. В Чхонджине, во время церемонии новый эсминец водоизмещением в 5 тыс. тонн был поврежден, часть днища корабля была разрушена.

В КНДР начали расследование по поводу неудачного спуска эсминца на воду, после гневной реакции Ким Чен Ына. Главный военный комитет Северной Кореи заявил в пятницу, что виновные будут привлечены к ответственности за свой "непростительный преступный поступок".