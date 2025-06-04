В КНДР подняли из воды эсминец, который перевернулся во время церемонии с участием Ким Чен Ына - СМИ
Киев • УНН
В Северной Корее удалось поднять эсминец, который перевернулся во время спуска на воду. Ким Чен Ын назвал это "преступлением" и приказал восстановить судно.
В Северной Корее удалось вернуть в вертикальное положение эсминец, который перевернулся во время спуска на воду на глазах у лидера страны Ким Чен Ына. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал 38North, опубликовавший спутниковые снимки верфи в Чхонджине.
Детали
По данным 38North, на снимках от 29 мая видно, что эсминец, который перевернулся 21 мая во время церемонии спуска на воду, удалось поставить в вертикальное положение.
Рабочие на причале тянут тросы, прикрепленные к судну, что свидетельствует об отсутствии специальной техники для подъема.
Аналитики также отмечают повреждение носовой части гидролокатора корабля. Для ремонта необходимо переместить судно в сухой док, однако на верфи в Чхонджине такая инфраструктура отсутствует.
Вероятно, ремонтные работы будут проводить непосредственно на месте.
Добавим
По информации Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), корабль перевернулся из-за ошибки в управлении.
Ким Чен Ын назвал инцидент "серьезным, тяжелым случаем и преступлением, вызванным неосторожностью, безответственностью и ненаучным эмпиризмом". Он добавил, что срочное восстановление эсминца является политическим вопросом, непосредственно связанным с авторитетом государства.
После аварии было арестовано не менее четырех чиновников, в том числе заместителя директора департамента военной промышленности Трудовой партии Кореи Ри Хён Сона.
Напомним
Первый эсминец этого типа "Чхве Хён" был успешно спущен на воду 25 апреля на верфи в Нампхо. В середине апреля СМИ обратили внимание на спутниковые снимки, которые показали строительство, вероятно, самого большого военного корабля КНДР.
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