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У КНДР заарештували 4 чиновників через невдалий запуск військового корабля при Кім Чен Ині

Київ • УНН

 • 1292 перегляди

У Північній Кореї заарештовано четверо чиновників після невдалого запуску нового військового корабля. Кім Чен Ин назвав те, що сталося, злочином, який завдав шкоди гідності країни.

У КНДР заарештували 4 чиновників через невдалий запуск військового корабля при Кім Чен Ині
en.yna.co.kr

Північна Корея заарештувала чотирьох чиновників через невдалий запуск нового військового корабля, який розлютив лідера країни Кім Чен Ина, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Рі Хьон Сон, заступник директора Департаменту військової промисловості правлячої Трудової партії КНДР, був "значною мірою відповідальний за серйозну аварію" минулого тижня, повідомило державне інформаційне агентство KCNA в понеділок.

На вихідних Пхеньян також затримав трьох посадових осіб на верфі Чхонджін, де був побудований есмінець і де його запуск не вдався.

Чиновниками були головний інженер, керівник будівництва та адміністративний менеджер.

Рі, який є членом Центральної військової комісії партії, є найбільш високопоставленим посадовцем, заарештованим у зв'язку з інцидентом на цей час.

Комісія командує Корейською народною армією і відповідає за розробку та реалізацію військової політики Північної Кореї.

Доповнення

5000-тонний есмінець перекинувся і пошкодив корпус, що Кім назвав "злочинним діянням", яке "завдало серйозної шкоди гідності та гордості [країни]".

Судно ремонтується під керівництвом експертної групи, повідомило KCNA.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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