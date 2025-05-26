В КНДР арестованы 4 чиновника из-за неудачного запуска военного корабля при Ким Чен Ыне

Северная Корея арестовала четверых чиновников из-за неудачного запуска нового военного корабля, который разгневал лидера страны Ким Чен Ына, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Ри Хён Сон, заместитель директора Департамента военной промышленности правящей Трудовой партии КНДР, был "в значительной степени ответственен за серьезную аварию" на прошлой неделе, сообщило государственное информационное агентство KCNA в понедельник.

На выходных Пхеньян также задержал трех должностных лиц на верфи Чхонджин, где был построен эсминец и где его запуск не удался.

Чиновниками были главный инженер, руководитель строительства и административный менеджер.

Ри, который является членом Центральной военной комиссии партии, является самым высокопоставленным чиновником, арестованным в связи с инцидентом на данный момент.

Комиссия командует Корейской народной армией и отвечает за разработку и реализацию военной политики Северной Кореи.

Дополнение

5000-тонный эсминец перевернулся и повредил корпус, что Ким назвал "преступным деянием", которое "нанесло серьезный ущерб достоинству и гордости [страны]".

Судно ремонтируется под руководством экспертной группы, сообщило KCNA.