Ким Чен Ын решил отправить тысячи саперов и военных строителей для восстановления курской области

Северная Корея пришлет в курскую область рф одну тысячу саперов и пять тысяч военных строителей. Такое решение принял председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын, сообщает УНН со ссылкой на заявление секретаря совета безопасности рф сергея шойгу после переговоров в пхеньяне.

Детали

Во время визита в КНДР шойгу заявил, что северокорейские специалисты будут участвовать в работах на российской территории. По его словам, соответствующее решение уже согласовано между руководствами обеих стран.

"Председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном принято решение направить в россию одну тысячу саперов для разминирования российской территории, а также пять тысяч военных строителей для восстановления разрушенных инфраструктурных объектов", – заявил шойгу.

Он также рассказал о дополнительных договоренностях с Пхеньяном, которые касаются чествования военных КНДР, участвовавших в боевых действиях в составе российских сил.

"Принято решение об увековечении подвига солдат Корейской народной армии, участвовавших в боевых действиях", – сказал шойгу.

По его словам, в рамках этих планов будут установлены мемориалы в россии и Северной Корее – в знак памяти о северокорейских военных, погибших в боях на территории Курской области.

Напомним

Это уже второй визит шойгу в Северную Корею в течение июня 2025 года. Впервые шойгу посетил КНДР в начале июня.

Ранее сообщалось, что военнослужащие КНДР принимали участие в боевых действиях в Курской области, часть которой была временно занята Вооруженными силами Украины с августа 2024 года.

Первые сообщения об участии подразделений из Северной Кореи появились еще в октябре, однако официально россия подтвердила этот факт лишь в конце апреля 2025 года.

КНДР официально подтвердила отправку войск в россию для войны против Украины в конце апреля 2025 года.

Разведка Британии: КНДР потеряла в Курской области более 6000 военных