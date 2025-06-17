Ким Чен Ын решил отправить тысячи саперов и военных строителей для восстановления курской области
Киев • УНН
Северная Корея направит в курскую область тысячу саперов и пять тысяч военных строителей. Решение принял Ким Чен Ын, сообщил Шойгу.
Северная Корея пришлет в курскую область рф одну тысячу саперов и пять тысяч военных строителей. Такое решение принял председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын, сообщает УНН со ссылкой на заявление секретаря совета безопасности рф сергея шойгу после переговоров в пхеньяне.
Детали
Во время визита в КНДР шойгу заявил, что северокорейские специалисты будут участвовать в работах на российской территории. По его словам, соответствующее решение уже согласовано между руководствами обеих стран.
"Председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном принято решение направить в россию одну тысячу саперов для разминирования российской территории, а также пять тысяч военных строителей для восстановления разрушенных инфраструктурных объектов", – заявил шойгу.
Он также рассказал о дополнительных договоренностях с Пхеньяном, которые касаются чествования военных КНДР, участвовавших в боевых действиях в составе российских сил.
"Принято решение об увековечении подвига солдат Корейской народной армии, участвовавших в боевых действиях", – сказал шойгу.
По его словам, в рамках этих планов будут установлены мемориалы в россии и Северной Корее – в знак памяти о северокорейских военных, погибших в боях на территории Курской области.
Напомним
Это уже второй визит шойгу в Северную Корею в течение июня 2025 года. Впервые шойгу посетил КНДР в начале июня.
Ранее сообщалось, что военнослужащие КНДР принимали участие в боевых действиях в Курской области, часть которой была временно занята Вооруженными силами Украины с августа 2024 года.
Первые сообщения об участии подразделений из Северной Кореи появились еще в октябре, однако официально россия подтвердила этот факт лишь в конце апреля 2025 года.
КНДР официально подтвердила отправку войск в россию для войны против Украины в конце апреля 2025 года.
Разведка Британии: КНДР потеряла в Курской области более 6000 военных15.06.25, 21:27 • 10375 просмотров