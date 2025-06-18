Комітет ВР підтримав постанову про визнання КНДР агресором - нардеп

$41.530.01
48.020.05
ukenru
Політолог про візит високопосадовця ВООЗ до рф: сигнал, що такі організації потребують змін та реформування
Ексклюзив
14:59 • 8870 перегляди
Політолог про візит високопосадовця ВООЗ до рф: сигнал, що такі організації потребують змін та реформування
Ексклюзив
14:42 • 20889 перегляди
В Міненерго прокоментували можливість відключень світла влітку
Ексклюзив
14:21 • 21558 перегляди
Ціни на пальне в Україні знову зростають: вартість бензину може сягнути 60-70 грн
Ексклюзив
13:14 • 52393 перегляди
Російські ГОСТи проти української армії: чому два бойові гелікоптери ризикують повернутися з ремонту без зброї
Ексклюзив
11:40 • 42261 перегляди
Топ-20 найзавидніших холостяків України: хто потрапив до списку?
Ексклюзив
18 червня, 09:18 • 58761 перегляди
Трамп втік від відповідальності: політолог про результати саміту G7 для України
18 червня, 08:06 • 120322 перегляди
Рада ухвалила в цілому закон про множинне громадянство
Ексклюзив
18 червня, 06:55 • 66554 перегляди
Як зберегти заощадження в умовах валютних коливань: поради економіста
18 червня, 03:00 • 77106 перегляди
18 червня у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими унаслідок атаки рф
17 червня, 16:49 • 105003 перегляди
Україна засуджує візит високопосадовця ВООЗ до рф - Радуцький
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3м/с
46%
749мм
Популярнi новини
Реформі АРМА бути: Рада підтримала законопроєкт у другому читанні18 червня, 09:07 • 62950 перегляди
Обікрали 3000 нацгвардійців на 11,5 млн грн: троє посадовців військової частини НГУ отримали підозри10:30 • 16699 перегляди
США вирішать долю війни Ірану та Ізраїлю найближчими днями - ABC News11:20 • 51379 перегляди
Атака рф на Київ: з-під завалів врятовано десятьох котів12:54 • 27577 перегляди
Суд у Києві вимагає активізувати розслідування справи проти головного юриста НБУ Зими 13:36 • 36458 перегляди
Публікації
Чому питання прокурорських зарплат на часі15:11 • 14936 перегляди
Суд у Києві вимагає активізувати розслідування справи проти головного юриста НБУ Зими 13:36 • 37530 перегляди
Російські ГОСТи проти української армії: чому два бойові гелікоптери ризикують повернутися з ремонту без зброї
Ексклюзив
13:14 • 52321 перегляди
Останні в строю: які країни ЄС досі використовують радянську авіатехніку і чому це важливо для України17 червня, 15:35 • 168098 перегляди
Топ-5 літніх салатів: прості рецепти для смачного та корисного меню16 червня, 09:40 • 394293 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Железняк Ярослав Іванович
Володимир Зеленський
Федоров Михайло Альбертович
Нарендра Моді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Israel
Іран
Київська область
Реклама
УНН Lite
Tinder запускає нову функцію подвійних знайомств Double Date17 червня, 15:09 • 101416 перегляди
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики17 червня, 10:31 • 184634 перегляди
В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень16 червня, 17:56 • 158058 перегляди
Леся Нікітюк офіційно підтвердила вагітність ніжним фото з животиком16 червня, 15:30 • 168603 перегляди
У Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля16 червня, 09:17 • 227061 перегляди
Актуальне
Вашингтон пост
Файненшл таймс
Нью-Йорк таймс
МіГ-31
Х-47М2 «Кинджал»

Комітет ВР підтримав постанову про визнання КНДР агресором - нардеп

Київ • УНН

 • 1170 перегляди

Комітет з питань зовнішньої політики ВР підтримав проєкт постанови про визнання КНДР державою-агресором. Документ передбачає звернення до міжнародних організацій щодо санкцій проти КНДР за постачання зброї росії.

Комітет ВР підтримав постанову про визнання КНДР агресором - нардеп

Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики підтримав проєкт постанови про визнання КНДР державою-агресором та звернення щодо санкцій, повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал народного депутата України Олексія Гончаренка.

Деталі

"Щойно Комітет з питань зовнішньої політики підтримав мій проєкт постанови про визнання КНДР державою агресором і звернення по санкціях про них. Наступний крок – голосування в залі" – написав Гончаренко.

Текст постанови №13301 передбачає звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європарламенту, ПАРЄ, асамблей НАТО, ОБСЄ, ГУАМ та національних парламентів із закликом визнати КНДР агресором.

Автори документу аргументують це даними про постачання зброї росії та участь північнокорейських військових у війні проти України.

"Проєкт спрямовано на привернення уваги світової спільноти до фактів сприяння та підтримки КНДР агресії рф проти України, невідкладне ініціювання санкцій", – йдеться в пояснювальній записці.

Комітет також висловив стурбованість впливом участі Північної Кореї на хід агресії росії.

"Незаконна військова співпраця КНДР і рф загрожує безпеці не лише всієї Європи, а й Індо‑Тихоокеанського регіону", – зазначається в пояснювальній записці.

Довідка

Визнання КНДР агресором дозволить розпочати формальну міжпарламентську кампанію для запровадження санкцій та притягнення керівництва Пхеньяну до відповідальності за співпрацю з рф у воєнній агресії проти України.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

ВійнаПолітика
Організація з безпеки і співробітництва в Європі
Гончаренко Олексій Олексійович
Європейський парламент
Верховна Рада України
НАТО
Організація Об'єднаних Націй
Пхеньян
Північна Корея
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9