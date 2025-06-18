Комітет ВР підтримав постанову про визнання КНДР агресором - нардеп
Київ • УНН
Комітет з питань зовнішньої політики ВР підтримав проєкт постанови про визнання КНДР державою-агресором. Документ передбачає звернення до міжнародних організацій щодо санкцій проти КНДР за постачання зброї росії.
Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики підтримав проєкт постанови про визнання КНДР державою-агресором та звернення щодо санкцій, повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал народного депутата України Олексія Гончаренка.
Деталі
"Щойно Комітет з питань зовнішньої політики підтримав мій проєкт постанови про визнання КНДР державою агресором і звернення по санкціях про них. Наступний крок – голосування в залі" – написав Гончаренко.
Текст постанови №13301 передбачає звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європарламенту, ПАРЄ, асамблей НАТО, ОБСЄ, ГУАМ та національних парламентів із закликом визнати КНДР агресором.
Автори документу аргументують це даними про постачання зброї росії та участь північнокорейських військових у війні проти України.
"Проєкт спрямовано на привернення уваги світової спільноти до фактів сприяння та підтримки КНДР агресії рф проти України, невідкладне ініціювання санкцій", – йдеться в пояснювальній записці.
Комітет також висловив стурбованість впливом участі Північної Кореї на хід агресії росії.
"Незаконна військова співпраця КНДР і рф загрожує безпеці не лише всієї Європи, а й Індо‑Тихоокеанського регіону", – зазначається в пояснювальній записці.
Довідка
Визнання КНДР агресором дозволить розпочати формальну міжпарламентську кампанію для запровадження санкцій та притягнення керівництва Пхеньяну до відповідальності за співпрацю з рф у воєнній агресії проти України.