Комитет ВР поддержал постановление о признании КНДР агрессором - нардеп
Киев • УНН
Комитет по вопросам внешней политики ВР поддержал проект постановления о признании КНДР государством-агрессором. Документ предусматривает обращение к международным организациям по санкциям против КНДР за поставки оружия россии.
Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики поддержал проект постановления о признании КНДР государством-агрессором и обращении относительно санкций, сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Украины Алексея Гончаренко.
Детали
"Только что Комитет по вопросам внешней политики поддержал мой проект постановления о признании КНДР государством агрессором и обращении по санкциям против них. Следующий шаг – голосование в зале" – написал Гончаренко.
Текст постановления №13301 предусматривает обращение к Организации Объединенных Наций, Европарламенту, ПАСЕ, ассамблеям НАТО, ОБСЕ, ГУАМ и национальным парламентам с призывом признать КНДР агрессором.
Авторы документа аргументируют это данными о поставках оружия россии и участии северокорейских военных в войне против Украины.
"Проект направлен на привлечение внимания мирового сообщества к фактам содействия и поддержки КНДР агрессии рф против Украины, безотлагательное инициирование санкций" – говорится в пояснительной записке.
Комитет также выразил обеспокоенность влиянием участия Северной Кореи на ход агрессии россии.
"Незаконное военное сотрудничество КНДР и рф угрожает безопасности не только всей Европы, но и Индо-Тихоокеанского региона" – отмечается в пояснительной записке.
Справка
Признание КНДР агрессором позволит начать формальную межпарламентскую кампанию для введения санкций и привлечения руководства Пхеньяна к ответственности за сотрудничество с рф в военной агрессии против Украины.