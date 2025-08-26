Трамп хоче зустрітися з Кім Чен Ином
Київ • УНН
Дональд Трамп висловив бажання зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином у 2025 році. Він зазначив, що між ними склалися чудові стосунки та є потенціал для співпраці.
Я хотів би зустрітися з ним цього року... Я з нетерпінням чекаю зустрічі з Кім Чен Ином у майбутньому. Я хотів би зустрітися. У нас із ним склалися чудові стосунки
За словами Дональда Трампа, він і лідер КНДР "стали дуже доброзичливими" під час його першого терміну на посаді президента.
Ми думаємо, що можемо щось зробити в цьому напрямку
Зазначається, що Північна Корея поки що не відреагувала на прохання прокоментувати висловлювання президента США.
Довідка
Трамп і Кім зустрічалися тричі протягом першого терміну президента США. Представники США намагалися досягти угоди щодо ядерної програми Північної Кореї, але не змогли домовитися про те, що саме КНДР отримає натомість. Тож переговори зірвалися, і далі Пхеньян прискорив свою ядерну програму.
Нагадаємо
Відносини між лідером КНДР Кім Чен Ином та президентом США Дональдом Трампом залишаються на "непоганому" рівні, що може свідчити про готовність Пхеньяна до переговорів з новою адміністрацією США. Однак Північна Корея обіцяє відреагувати на спроби зупинити її ядерну програму.
