Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 10646 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 84067 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 59901 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41 • 60029 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 181585 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 176834 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 68615 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 66694 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 66198 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 51660 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
Трамп хоче зустрітися з Кім Чен Ином

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Дональд Трамп висловив бажання зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином у 2025 році. Він зазначив, що між ними склалися чудові стосунки та є потенціал для співпраці.

Трамп хоче зустрітися з Кім Чен Ином

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловив бажання зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином у 2025 році. Про це інформує УНН з посиланням на Sky News і Reuters.  

Я хотів би зустрітися з ним цього року... Я з нетерпінням чекаю зустрічі з Кім Чен Ином у майбутньому. Я хотів би зустрітися. У нас із ним склалися чудові стосунки

- заявив глава Білого дому.

За словами Дональда Трампа, він і лідер КНДР "стали дуже доброзичливими" під час його першого терміну на посаді президента.

Ми думаємо, що можемо щось зробити в цьому напрямку

- сказав американський лідер, додавши, що хотів би допомогти відносинам між двома Кореями.

Зазначається, що Північна Корея поки що не відреагувала на прохання прокоментувати висловлювання президента США.

Довідка

Трамп і Кім зустрічалися тричі протягом першого терміну президента США. Представники США намагалися досягти угоди щодо ядерної програми Північної Кореї, але не змогли домовитися про те, що саме КНДР отримає натомість. Тож переговори зірвалися, і далі Пхеньян прискорив свою ядерну програму.

Нагадаємо

Відносини між лідером КНДР Кім Чен Ином та президентом США Дональдом Трампом залишаються на "непоганому" рівні, що може свідчити про готовність Пхеньяна до переговорів з новою адміністрацією США. Однак Північна Корея обіцяє відреагувати на спроби зупинити її ядерну програму.

Віта Зеленецька

