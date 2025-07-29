Кім Чен Ин і Трамп зберігають "непогані" відносини, але КНДР не відмовиться від ядерної програми

Відносини між північнокорейським лідером Кім Чен Ином і президентом США Дональдом Трампом "непогані", втім у Пхен'яні обіцяють, що відреагують на можливі спроби зупинити ядерну програму КНДР.

Передає УНН із посиланням на Financial Times та The New York Times.

Нещодавно Трамп похвалився своїми особистими зв'язками з Кім Чен Ином і висловив сподівання на відновлення ядерної дипломатії між ними. А цими днями вже у Північній Кореї заявили, що відносини між лідером КНДР Кім Чен Ином та президентом Дональдом Трампом залишаються на "непоганому" рівні.

Відповідно, оглядачі припускають, що це знак про готовність КНДР вперше розпочати переговори з новою адміністрацією США.

- заявила сестра Кіма, Кім Йо Чен, яка є також високопосадовцем Північнокорейського режиму.

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Будь-які спроби використати особисті стосунки, щоб заперечити статус Північної Кореї як ядерної держави, "будуть рішуче відхилені",