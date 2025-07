Кім Чен Ин і Трамп зберігають "непогані" відносини, але КНДР не відмовиться від ядерної програми

Відносини між північнокорейським лідером Кім Чен Ином і президентом США Дональдом Трампом "непогані", втім у Пхен'яні обіцяють, що відреагують на можливі спроби зупинити ядерну програму КНДР.

Передає УНН із посиланням на Financial Times та The New York Times.

Деталі

Нещодавно Трамп похвалився своїми особистими зв'язками з Кім Чен Ином і висловив сподівання на відновлення ядерної дипломатії між ними. А цими днями вже у Північній Кореї заявили, що відносини між лідером КНДР Кім Чен Ином та президентом Дональдом Трампом залишаються на "непоганому" рівні.

Відповідно, оглядачі припускають, що це знак про готовність КНДР вперше розпочати переговори з новою адміністрацією США.

Відновлення діалогу з Вашингтоном можливе - заявила сестра Кіма, Кім Йо Чен, яка є також високопосадовцем Північнокорейського режиму.

Ще одне повідомлення:

Будь-які спроби використати особисті стосунки, щоб заперечити статус Північної Кореї як ядерної держави, "будуть рішуче відхилені", - про це йдеться у її заяві, яку опублікувало офіційне Центральне інформаційне агентство Кореї.

Довідка

Трамп і Кім зустрічалися тричі протягом першого терміну президента США. Представники США намагалися досягти угоди щодо ядерної програми Північної Кореї, але не змогли домовитися про те, що саме КНДР отримає натомість. Тож переговори зірвалися, і далі Пхеньян прискорив свою ядерну програму.

Нагадаємо

Південнокорейські парламентарі заявили, що КНДР може відправити додаткові війська до росії в липні-серпні для участі у війні проти України.

росія допомогла Північній Кореї налагодити виробництво ударних дронів типу "Шахед" та навчає їхніх пілотів.

