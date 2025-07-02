рф допомогла налагодити виробництво "Шахедів" у Північній Кореї
Київ • УНН
росія допомогла Північній Кореї налагодити виробництво ударних дронів типу "Шахед" та навчає їхніх пілотів. російські інструктори працюють у Пхеньяні та Вонсані, тренуючи операторів FPV та інших ударних БПЛА.
росія допомогла Північній Кореї налагодити виробництво ударних дронів і навчає їхніх операторів. Про це інформує керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, передає УНН.
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За словами керівника Центру протидії дезінформації РНБО, в КНДР налагоджено виробництво ударних дронів типу "Шахед"/"Герань" і цю інформацію вже підтвердило ГУР Міноборони України.
Російські інструктори працюють у Пхеньяні, а також в районі аеродрому Калма у місті Вонсан та тренують північнокорейських пілотів БПЛА. Причому, як на ударних FPV, так і інших ударних БПЛА
Нагадаємо, Кирило Буданов повідомив про появу російських "Панцир-С1" у Пхеньяні та передачу технологій виробництва "шахедів" КНДР від росії, що ускладнює безпекову ситуацію на Корейському півострові.
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