РФ помогла наладить производство «Шахедов» в Северной Корее
Киев • УНН
Россия помогла Северной Корее наладить производство ударных дронов типа «Шахед» и обучает их пилотов. Российские инструкторы работают в Пхеньяне и Вонсане, тренируя операторов FPV и других ударных БПЛА.
Россия помогла Северной Корее наладить производство ударных беспилотников и обучает их операторов. Об этом сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.
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По словам руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО, в КНДР налажено производство ударных беспилотников типа "Шахед"/"Герань", и эту информацию уже подтвердило ГУР Минобороны Украины.
Российские инструкторы работают в Пхеньяне, а также в районе аэродрома Кальма в городе Вонсан и тренируют северокорейских пилотов БПЛА. Причем как на ударных FPV, так и других ударных БПЛА
Напомним, Кирилл Буданов сообщил о появлении российских "Панцирь-С1" в Пхеньяне и передаче технологий производства "шахедов" КНДР от России, что осложняет ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове.
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