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РФ помогла наладить производство «Шахедов» в Северной Корее

Киев • УНН

 • 135 просмотра

Россия помогла Северной Корее наладить производство ударных дронов типа «Шахед» и обучает их пилотов. Российские инструкторы работают в Пхеньяне и Вонсане, тренируя операторов FPV и других ударных БПЛА.

РФ помогла наладить производство «Шахедов» в Северной Корее

Россия помогла Северной Корее наладить производство ударных беспилотников и обучает их операторов. Об этом сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.

Подробности

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО, в КНДР налажено производство ударных беспилотников типа "Шахед"/"Герань", и эту информацию уже подтвердило ГУР Минобороны Украины.

Российские инструкторы работают в Пхеньяне, а также в районе аэродрома Кальма в городе Вонсан и тренируют северокорейских пилотов БПЛА. Причем как на ударных FPV, так и других ударных БПЛА

- сообщил Андрей Коваленко.

Напомним, Кирилл Буданов сообщил о появлении российских "Панцирь-С1" в Пхеньяне и передаче технологий производства "шахедов" КНДР от России, что осложняет ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове.

С начала вторжения Россия выпустила по Украине 28 743 "шахеда" - Зеленский24.06.25, 17:48 • 3023 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Пхеньян
Шахед-136
Ракетный комплекс "Панцирь"
Северная Корея
Кирилл Буданов
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