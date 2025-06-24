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С начала вторжения Россия выпустила по Украине 28 743 "шахеда" - Зеленский

Киев • УНН

 • 322 просмотра

С начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине 28 743 дрона-«шахеда», из них 2 736 – в июне этого года. Зеленский подчеркнул, что Украина не смогла бы сбивать эти дроны без помощи партнеров.

С начала вторжения Россия выпустила по Украине 28 743 "шахеда" - Зеленский

С начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине 28 743 дрона-«шахеда». Из них 2 736 пришлись на июнь этого года, заявил Зеленский во время выступления перед членами сената и палаты представителей Нидерландов, пишет УНН.

Детали

С начала полномасштабного вторжения Россия использовала 28 743 дрона-«шахеда». Только в этом июне они запустили 2 736 «шахедов». Россия никогда не смогла бы этого сделать без своих связей с иранским режимом

- сообщил Зеленский. 

Он также добавил, что без помощи партнеров Украина не смогла бы сбивать эти «шахеды».

Мы в Украине никогда не сбивали бы эти дроны без вашей солидарности и поддержки наших партнеров. Этот факт говорит сам за себя

- подчеркнул президент.

Дополнение

В Гааге Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем Североатлантического Альянса (НАТО) Марком Рютте.

Глава государства поблагодарил генсека за приглашение на саммит в Гааге, подчеркнув, что это является четким сигналом, что наше государство находится среди приоритетов повестки дня НАТО.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Войнаполитика
Марк Рютте
НАТО
Гаага
Шахед-136
Нидерланды
Владимир Зеленский
Украина
Иран
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