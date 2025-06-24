Від початку вторгнення росія випустила по Україні 28 743 "шахеди" - Зеленський

Від початку повномасштабного вторгнення росія випустила по Україні 28 743 дронів-"шахедів". З них 2 736 припали на червень цього року, заявив Зеленський під час виступу перед членами сенату і палати представників Нідерландів, пише УНН.

Деталі

З початку повномасштабного вторгнення росія використала 28 743 дронівв-"шахедів". Лише цього червня вони запустили 2 736 "шахедів". Росія б ніколи не змогла цього зробити без своїх зв’язків з іранським режмом - повідомив Зеленський.

Він також додав, що без допомоги партнерів Україна не змогла б збивати ці "шахеди".

Ми в Україні ніколи не збивали би ці дрони без вашої солідарності і підтримки наших партнерів. Цей факт говорить сам за себе - підкреслив президент.

Доповнення

У Гаазі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем Північноатлантичного Альянсу (НАТО) Марком Рютте.

Глава держави подякував генсеку за запрошення на саміт, у Гаазі, підкресливши, що це є чітким сигналом, що наша держава перебуває серед пріоритетів порядку денного НАТО.