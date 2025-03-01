Перші британські туристи, яким дозволили відвідати Північну Корею після 5-річної перерви, розповіли про свої враження

Група британських туристів, які стали першими іноземними туристами, що відвідали Північну Корею після п’ятирічної паузи, поділилися своїми враженнями. Туризм до країни був відновлений лише минулого тижня, після багатьох років ізоляції Північної Кореї під час пандемії COVID-19. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

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Як повідомляє BBC, Північна Корея закрила свої кордони на початку пандемії, не пускаючи дипломатів, гуманітарних працівників і туристів, унеможлививши практично отримання інформації про те, що там відбувається.

Відтоді вона ще більше ізолювала себе від більшої частини світу, покладаючись на підтримку росії та Китаю. Багато хто сумнівався, чи дозволять коли-небудь західним громадянам повернутися.

Втім, після багатьох років вмовлянь, кілька керівників турів отримали зелене світло. Тож туристи з Великої Британії, Франції, Німеччини та Австралії вирушили в північнокорейську провінцію Расон, де провели чотири дні, відвідуючи місцеві підприємства та інфраструктуру. Однак враження від поїздки часто обмежувалися жорстким контролем з боку місцевих гідів, які слідували затвердженому розкладу. Туристи не мали доступу до телефонного зв’язку, Інтернету, банкоматів, а їхній час був суворо регламентований.

Серед туристів був 28-річний британський ютубер Майк О'Кеннеді. Незважаючи на свою репутацію, він був вражений екстремальним рівнем контролю. Як і у всіх поїздках до Північної Кореї, туристів супроводжували місцеві гіди, які дотримувалися суворого, заздалегідь затвердженого розкладу. Він включав ретельно сплановані поїздки на пивний завод, у школу і в нову, повністю укомплектовану аптеку.

Бен Вестон, один із керівників турів із Саффолка, порівняв відвідування Північної Кореї зі "шкільним туром". Ви не можете вийти з готелю без гідів, - сказав він.

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Кілька разів мені навіть доводилося повідомляти їм, коли я хотів скористатися туалетом. Мені ніколи і ніде у світі не доводилося цього робити", - сказав Майк.

Поки що туристів тримають подалі від столиці Пхеньяна. Грег Вацці з туристичної компанії Koryo Tours, визнає, що в поточному маршруті не вистачає "великих пам'яток" Пхеньяна. Він підозрює, що влада вибрала Расон як піддослідного кролика, тому що ця територія відносно ізольована і легко контролюється.

Створена як особлива економічна зона для випробування нової фінансової політики, вона діє як міні-капіталістичний анклав усередині решти соціалістичної держави. Китайські бізнесмени керують спільними підприємствами з північнокорейцями і можуть в'їжджати і виїжджати досить вільно.

Джо Сміт, досвідчений мандрівник Північною Кореєю і колишній автор спеціалізованої платформи NK News, відвідав країну у свою третю поїздку. Мені здається, що більше разів ти там буваєш, то менше знаєш. Щоразу ти трохи зазираєш за завісу, що залишає в тебе ще більше запитань, - сказав він.

Родзинкою Джо став несподіваний візит на ринок предметів розкоші, де продавали джинси та парфуми, а також підроблені сумки Louis Vuitton і японські пральні машини, ймовірно, імпортовані з Китаю. Тут туристам не дозволялося фотографувати - як вони підозрювали, це була спроба приховати цю споживчу бульбашку від решти країни.

Це було єдине місце, де люди нас не чекали. Воно здавалося брудним і реальним; місце, куди насправді ходять північнокорейці. Мені сподобалося, - сказав Джо.

Однак, за словами досвідчених гідів, пересування групи були більш обмежені, ніж під час попередніх поїздок, було менше можливостей поблукати вулицями, зазирнути в перукарню або супермаркет і поспілкуватися з місцевими жителями.

Як причину часто називали Covid, сказав Грег із Koryo Tours.

"На перший погляд, вони все ще стурбовані.

Наш багаж продезінфікували на кордоні, нам виміряли температуру, і близько 50% людей все ще носять маски",—сказав Грег.

Вважається, що COVID-19 завдав сильного удару по Північній Кореї, хоча важко оцінити масштаби страждань.

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Місцеві гіди повторили урядову лінію про те, що вірус потрапив у країну на повітряній кулі, відправленій із Південної Кореї, і був швидко ліквідований за 90 днів.

Один із небагатьох шансів, який туристи отримують у Північній Кореї, поспілкуватися з місцевими жителями, - це їхні гіди, які інколи розмовляють англійською. У цих недавніх поїздках вони були напрочуд добре поінформовані, незважаючи на потужну пропагандистську машину режиму та інформаційну блокаду.

Вони знали про тарифи Трампа і війну в Україні - навіть про те, що в ній були замішані північнокорейські війська. Але коли Джо показав фотографію з Сирії, його гід не знав, що президента Асада було повалено. "Я ретельно пояснив, що іноді, коли людям не подобається їхній лідер, вони повстають і витісняють його, і спочатку він мені не повірив".

Такі розмови потрібно вести делікатно. Суворі закони не дозволяють північнокорейцям говорити вільно. Запитайте або розкажіть занадто багато, і туристи можуть піддати ризику свого гіда або себе.

На думку Грега з Koryo Tours, така взаємодія привносить глибший сенс у туризм у Північній Кореї: "Північнокорейці отримують можливість спілкуватися з іноземцями. Це дає їм змогу придумувати щось нове, що в такій закритій країні дуже важливо".

Але туризм до Північної Кореї викликає суперечки, особливо після того, як мандрівникам дозволили повернутися раніше, ніж гуманітарним працівникам і більшості західних дипломатів, включно з британськими. Критики, включно з Джоанною Хосаніак з Громадянського альянсу за права людини в Північній Кореї, стверджують, що ці поїздки в основному приносять користь режиму.

Це не схоже на туризм в інших бідних країнах, де місцеві жителі отримують додатковий дохід. Переважна більшість населення не знає про існування цих туристів. Їхні гроші йдуть державі і в кінцевому підсумку її військовим, - сказала вона.

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