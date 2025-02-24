росія нарощує співпрацю з Іраном і КНДР у підтримці війни проти України – ISW

росія дедалі більше покладається на Іран і Північну Корею у підтримці війни проти України. Про це свідчать дані, наведені в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.

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"Схоже, що росія все більше покладається на Іран і Північну Корею в підтримці своєї війни в Україні", - пишуть аналітики.

Іран значною мірою дозволив росії завдавати нічні серії масштабних ударів з безпілотників, оскільки він надав росії безпілотники "Шахед" іранської розробки та виробництва, а також допоміг росії створити власний завод з виробництва "Шахедів" у Республіці Татарстан