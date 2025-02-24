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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123681 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183265 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147630 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139060 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117467 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108076 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102999 перегляди

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росія нарощує співпрацю з Іраном і КНДР у підтримці війни проти України – ISW

росія нарощує співпрацю з Іраном і КНДР у підтримці війни проти України – ISW

Київ • УНН

 • 25934 перегляди

росія посилює військову співпрацю з Іраном та Північною Кореєю для підтримки війни в Україні. КНДР постачає боєприпаси та планує передати балістичні ракети, а Іран допомагає з виробництвом дронів.

росія дедалі більше покладається на Іран і Північну Корею у підтримці війни проти України. Про це свідчать дані, наведені в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.

Деталі

"Схоже, що росія все більше покладається на Іран і Північну Корею в підтримці своєї війни в Україні", - пишуть аналітики.

Іран значною мірою дозволив росії завдавати нічні серії масштабних ударів з безпілотників, оскільки він надав росії безпілотники "Шахед" іранської розробки та виробництва, а також допоміг росії створити власний завод з виробництва "Шахедів" у Республіці Татарстан

- йдеться у зведенні ISW.

Про це заявив начальник Головного управління військової розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов 23 лютого під час форуму "Україна. Рік 2025" 23 лютого.

Очільник ГУР розкрив темпи просування росіян на фронті23.02.25, 14:52 • 20145 переглядiв

За його словами, половина російських боєприпасів надходить з Північної Кореї і КДР розпочала масштабні поставки 170-мм самохідних артилерійських установок і 240-мм реактивних систем залпового вогню.

Буданов додав, що Північна Корея планує надати росії 148 балістичних ракет, імовірно, у 2025 році.

Ключові висновки ISW за 23 лютого:

  • Спецпосланець США на Близькому Сході Стів Віткофф 23 лютого назвав "Стамбульську протокольну угоду"  початку 2022 року "орієнтиром" для переговорів між росією та Україною. Угода, заснована на цих протоколах, буде документом капітуляції.
    • Україна навряд чи прийме будь-яку мирну угоду, засновану на "Стамбульських угодах", оскільки такі умови фактично означають повну капітуляцію України перед довгостроковими цілями росії у війні (проти України – ред.).
      • Президент України Володимир Зеленський продовжує демонструвати свою відданість збереженню української демократії та справедливому розв'язанню війни.
        • Українські посадовці продовжують підкреслювати важливість вітчизняної оборонної промисловості та ударного потенціалу вітчизняного виробництва.
          • правитель кремля путін 23 лютого призначив генерального директора російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва спеціальним представником президента з питань інвестицій та економічного співробітництва із зарубіжними країнами.
            • російські війська завдали рекордної кількості ударів з безпілотників по Україні в ніч з 22 на 23 лютого, напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого.
              • Схоже, що росія все більше покладається на Іран та Північну Корею у підтримці своєї війни в Україні.
                • російські війська продовжують страчувати українських військовополонених, що є явним порушенням міжнародного права.
                  • Українські війська просунулися під Торецьком, а російські – під Сіверськом, Покровськом і Великою Новосілкою.
                    • російська влада продовжує докладати зусиль для збільшення обсягів виробництва оборонної промисловості.

                      Нагадаємо

                      очільник кремля оголосив плани посилити бойові можливості армії та флоту рф новітнім озброєнням. путін пообіцяв продовжити насичувати збройні сили новими зразками техніки з урахуванням досвіду війни.

                      Головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив, що росія прагне витіснити українські сили за межі східних та південних областей. Кінцевою метою ворога залишається захоплення всієї України.

                      Сирський: ми б'ємо вже на 1750 км вглиб російської території23.02.25, 14:42 • 63059 переглядiв

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