россия наращивает сотрудничество с Ираном и КНДР в поддержке войны против Украины - ISW
Киев • УНН
россия усиливает военное сотрудничество с Ираном и Северной Кореей для поддержки войны в Украине. КНДР поставляет боеприпасы и планирует передать баллистические ракеты, а Иран помогает с производством дронов.
россия все больше полагается на Иран и Северную Корею в поддержке войны против Украины. Об этом свидетельствуют данные, приведенные в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW), передает УНН.
Детали
"Похоже, что россия все больше полагается на Иран и Северную Корею в поддержке своей войны в Украине", - пишут аналитики.
Иран в значительной степени позволил россии наносить ночные серии масштабных ударов с беспилотников, поскольку он предоставил россии беспилотники "Шахед" иранской разработки и производства, а также помог россии создать собственный завод по производству "Шахедов" в Республике Татарстан
Об этом заявил начальник Главного управления военной разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов 23 февраля во время форума "Украина. Год 2025" 23 февраля.
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По его словам, половина российских боеприпасов поступает из Северной Кореи и КНДР начала масштабные поставки 170-мм самоходных артиллерийских установок и 240-мм реактивных систем залпового огня.
Буданов добавил, что Северная Корея планирует предоставить россии 148 баллистических ракет, предположительно, в 2025 году.
Ключевые выводы ISW за 23 февраля:
- Спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф 23 февраля назвал "Стамбульское протокольное соглашение" начала 2022 года «ориентиром» для переговоров между россией и Украиной. Соглашение, основанное на этих протоколах, будет документом капитуляции.
- Украина вряд ли примет любое мирное соглашение, основанное на "Стамбульских соглашениях", поскольку такие условия фактически означают полную капитуляцию Украины перед долгосрочными целями россии в войне (против Украины - ред.).
- Президент Украины Владимир Зеленский продолжает демонстрировать свою преданность сохранению украинской демократии и справедливому развязыванию войны.
- Украинские чиновники продолжают подчеркивать важность отечественной оборонной промышленности и ударного потенциала отечественного производства.
- правитель кремля путин 23 февраля назначил генерального директора российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева специальным представителем президента по вопросам инвестиций и экономического сотрудничества с зарубежными странами.
- российские войска нанесли рекордное количество ударов с беспилотников по Украине в ночь с 22 на 23 февраля, накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля.
- Похоже, что россия все больше полагается на Иран и Северную Корею в поддержке своей войны в Украине.
- российские войска продолжают казнить украинских военнопленных, что является явным нарушением международного права.
- Украинские войска продвинулись под Торецком, а российские - под Северском, Покровском и Большой Новоселкой.
- российские власти продолжают прилагать усилия для увеличения объемов производства оборонной промышленности.
Напомним
глава кремля объявил планы усилить боевые возможности армии и флота рф новейшим вооружением. путин пообещал продолжить насыщать вооруженные силы новыми образцами техники с учетом опыта войны.
Главнокомандующий ВСУ Сырский заявил, что россия стремится вытеснить украинские силы за пределы восточных и южных областей. Конечной целью врага остается захват всей Украины.
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