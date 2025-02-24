россия наращивает сотрудничество с Ираном и КНДР в поддержке войны против Украины - ISW

россия все больше полагается на Иран и Северную Корею в поддержке войны против Украины. Об этом свидетельствуют данные, приведенные в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

"Похоже, что россия все больше полагается на Иран и Северную Корею в поддержке своей войны в Украине", - пишут аналитики.

Иран в значительной степени позволил россии наносить ночные серии масштабных ударов с беспилотников, поскольку он предоставил россии беспилотники "Шахед" иранской разработки и производства, а также помог россии создать собственный завод по производству "Шахедов" в Республике Татарстан - говорится в сводке ISW.

Об этом заявил начальник Главного управления военной разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов 23 февраля во время форума "Украина. Год 2025" 23 февраля.

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По его словам, половина российских боеприпасов поступает из Северной Кореи и КНДР начала масштабные поставки 170-мм самоходных артиллерийских установок и 240-мм реактивных систем залпового огня.

Буданов добавил, что Северная Корея планирует предоставить россии 148 баллистических ракет, предположительно, в 2025 году.

Ключевые выводы ISW за 23 февраля:

Спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф 23 февраля назвал "Стамбульское протокольное соглашение" начала 2022 года «ориентиром» для переговоров между россией и Украиной. Соглашение, основанное на этих протоколах, будет документом капитуляции.

Украина вряд ли примет любое мирное соглашение, основанное на "Стамбульских соглашениях", поскольку такие условия фактически означают полную капитуляцию Украины перед долгосрочными целями россии в войне (против Украины - ред.).

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает демонстрировать свою преданность сохранению украинской демократии и справедливому развязыванию войны.

Украинские чиновники продолжают подчеркивать важность отечественной оборонной промышленности и ударного потенциала отечественного производства.

правитель кремля путин 23 февраля назначил генерального директора российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева специальным представителем президента по вопросам инвестиций и экономического сотрудничества с зарубежными странами.

российские войска нанесли рекордное количество ударов с беспилотников по Украине в ночь с 22 на 23 февраля, накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля.

Похоже, что россия все больше полагается на Иран и Северную Корею в поддержке своей войны в Украине.

российские войска продолжают казнить украинских военнопленных, что является явным нарушением международного права.

Украинские войска продвинулись под Торецком, а российские - под Северском, Покровском и Большой Новоселкой.

российские власти продолжают прилагать усилия для увеличения объемов производства оборонной промышленности.

Напомним

глава кремля объявил планы усилить боевые возможности армии и флота рф новейшим вооружением. путин пообещал продолжить насыщать вооруженные силы новыми образцами техники с учетом опыта войны.

Главнокомандующий ВСУ Сырский заявил, что россия стремится вытеснить украинские силы за пределы восточных и южных областей. Конечной целью врага остается захват всей Украины.

Сырский: мы бьем уже на 1750 км вглубь российской территории