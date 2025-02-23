путін анонсував нове озброєння для армії рф: що відомо про плани кремля

зс рф залишаються у планах, які передбачають подальше зміцнення: очільник кремля володимир путін заявив, що бойові можливості армії та флоту росії будуть підвищуватися.

Про це передає УНН із посиланням на росЗМІ.

З урахуванням аналізу бойового застосування зброї та техніки продовжимо насичувати збройні сили новими сучасними зразками - заявив путін.

При цьому президент рф нагадав про забезпечення реальних потреб військ, які беруть участь у війні проти України.

Нагадаємо

Речниця Білого дому заявила про впевненість Трампа укласти угоду з росією щодо припинення війни в Україні протягом тижня.

путін надав генеральські звання чотирьом керівникам силових структур на окупованих територіях.

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