путін анонсував нове озброєння для армії рф: що відомо про плани кремля
Київ • УНН
очільник кремля заявив про плани посилити бойові можливості армії та флоту рф новітнім озброєнням. путін пообіцяв продовжити насичувати збройні сили новими зразками техніки з урахуванням досвіду війни.
зс рф залишаються у планах, які передбачають подальше зміцнення: очільник кремля володимир путін заявив, що бойові можливості армії та флоту росії будуть підвищуватися.
Про це передає УНН із посиланням на росЗМІ.
З урахуванням аналізу бойового застосування зброї та техніки продовжимо насичувати збройні сили новими сучасними зразками
При цьому президент рф нагадав про забезпечення реальних потреб військ, які беруть участь у війні проти України.
Нагадаємо
Речниця Білого дому заявила про впевненість Трампа укласти угоду з росією щодо припинення війни в Україні протягом тижня.
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