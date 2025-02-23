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05:23 • 16701 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123142 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182971 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147361 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138848 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117372 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108009 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102990 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142187 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134492 перегляди

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путін анонсував нове озброєння для армії рф: що відомо про плани кремля

Київ • УНН

 • 31753 перегляди

очільник кремля заявив про плани посилити бойові можливості армії та флоту рф новітнім озброєнням. путін пообіцяв продовжити насичувати збройні сили новими зразками техніки з урахуванням досвіду війни.

зс рф залишаються у планах, які передбачають подальше зміцнення: очільник кремля володимир путін заявив, що бойові можливості армії та флоту росії будуть підвищуватися.

Про це передає УНН із посиланням на росЗМІ.

З урахуванням аналізу бойового застосування зброї та техніки продовжимо насичувати збройні сили новими сучасними зразками

- заявив путін.

При цьому президент рф нагадав про забезпечення реальних потреб військ, які беруть участь у війні проти України.

Нагадаємо

Речниця Білого дому заявила про впевненість Трампа укласти угоду з росією щодо припинення війни в Україні протягом тижня

путін надав генеральські звання чотирьом керівникам силових структур на окупованих територіях. 

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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