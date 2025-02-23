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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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путин анонсировал новое вооружение для армии рф: что известно о планах кремля

путин анонсировал новое вооружение для армии рф: что известно о планах кремля

Киев  •  УНН

 • 10255 просмотра

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глава кремля заявил о планах усилить боевые возможности армии и флота рф новейшим вооружением. путин пообещал продолжить насыщать вооруженные силы новыми образцами техники с учетом опыта войны.

ВС рф остаются в планах, которые предусматривают дальнейшее укрепление: глава кремля владимир путин заявил, что боевые возможности армии и флота россии будут повышаться.

Об этом передает УНН со ссылкой на росСМИ.

С учетом анализа боевого применения оружия и техники продолжим насыщать вооруженные силы новыми современными образцами

- заявил Путин.

При этом президент рф напомнил об обеспечении реальных потребностей войск, которые участвуют в войне против Украины.

Напомним,

Пресс-секретарь Белого дома заявила об уверенности Трампа заключить соглашение с Россией о прекращении войны в Украине в течение недели

путин присвоил генеральские звания четырем руководителям силовых структур на оккупированных территориях. 

Умеров о возможной блокировке Starlink: "Альтернатива есть"23.02.25, 15:33 • 15130 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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