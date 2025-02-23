путин анонсировал новое вооружение для армии рф: что известно о планах кремля

ВС рф остаются в планах, которые предусматривают дальнейшее укрепление: глава кремля владимир путин заявил, что боевые возможности армии и флота россии будут повышаться.

Об этом передает УНН со ссылкой на росСМИ.

С учетом анализа боевого применения оружия и техники продолжим насыщать вооруженные силы новыми современными образцами - заявил Путин.

При этом президент рф напомнил об обеспечении реальных потребностей войск, которые участвуют в войне против Украины.

Напомним,

Пресс-секретарь Белого дома заявила об уверенности Трампа заключить соглашение с Россией о прекращении войны в Украине в течение недели.

путин присвоил генеральские звания четырем руководителям силовых структур на оккупированных территориях.

Умеров о возможной блокировке Starlink: "Альтернатива есть"