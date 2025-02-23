путин анонсировал новое вооружение для армии рф: что известно о планах кремля
Киев • УНН
глава кремля заявил о планах усилить боевые возможности армии и флота рф новейшим вооружением. путин пообещал продолжить насыщать вооруженные силы новыми образцами техники с учетом опыта войны.
ВС рф остаются в планах, которые предусматривают дальнейшее укрепление: глава кремля владимир путин заявил, что боевые возможности армии и флота россии будут повышаться.
Об этом передает УНН со ссылкой на росСМИ.
С учетом анализа боевого применения оружия и техники продолжим насыщать вооруженные силы новыми современными образцами
При этом президент рф напомнил об обеспечении реальных потребностей войск, которые участвуют в войне против Украины.
Напомним,
Пресс-секретарь Белого дома заявила об уверенности Трампа заключить соглашение с Россией о прекращении войны в Украине в течение недели.
путин присвоил генеральские звания четырем руководителям силовых структур на оккупированных территориях.
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