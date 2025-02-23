Умеров о возможной блокировке Starlink: "Альтернатива есть"

Украина уже работает над альтернативными решениями на случай прекращения Соединенными Штатами доступа Украины к Starlink. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров во время выступления на форуме "Украина. Год 2025", передает УНН.

Что касается Starlink. Мы уже работаем над этим, альтернатива есть. Не разглашаем. Скоро вместе с Минцифры, Минстратегпромом, другими нашими коллегами из Вооруженных сил, Минобороны сообщим, как мы будем иметь эти решения. Но уже решение есть, альтернатива есть - заявил Умеров.

Контекст

Reuters писало, что США угрожают прекратить доступ Украины к Starlink из-за отказа предоставить доступ к стратегическим ресурсам.



Также Центр противодействия дезинформации опроверг слухи об отключении Starlink в Украине. На фронте также есть альтернативные средства связи, которые успешно функционируют.

Министр цифровизации Польши заявил, что страна имеет коммерческое соглашение на оплату Starlink для Украины. Он выразил сомнение относительно возможности расторжения контракта из-за угроз США.