росія на окупованих територіях роздає звання "генералів" своїм маріонеткам - ЦНС

Російський диктатор володимир путін роздає звання "генералів" своїм маріонеткам на окупованих територіях. Про це повідомляє Центр нацспротиву, передає УНН.

Російський диктатор путін продовжує посилювати своїх прислужників на окупованих територіях, щедро роздаючи звання генералів ватажкам репресивного апарату - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "міністр внутрішніх справ ДНР" Павло Гіщенко отримав звання генерал-лейтенант поліції, Владислав Смірнов – генерал-майор внутрішньої служби, Дмитро Костюк – генерал-майор юстиції, Олександр Крайнюк – генерал-майор поліції.

"Ці "генерали" – не просто маріонетки, а виконавці політики терору проти місцевого населення. Їхнє головне завдання – придушення українського спротиву, який щодня посилюється", - додали в Центрі нацспротиву.

Нагадаємо

росія продовжує злочинну політику примусової депортації українських дітей з територій України, які були окуповані після повномасштабного вторгнення. Зокрема, понад 4 тисячі дітей були вивезені на навчання в школи окупованого Криму.