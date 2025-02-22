россия на оккупированных территориях раздает звания "генералов" своим марионеткам - ЦНС

Российский диктатор владимир путин раздает звания "генералов" своим марионеткам на оккупированных территориях. Об этом сообщает Центр нацсопротивления, передает УНН.

Российский диктатор путин продолжает усиливать своих прислужников на оккупированных территориях, щедро раздавая звания генералов главарям репрессивного аппарата - говорится в сообщении.

Отмечается, что "министр внутренних дел ДНР" Павел Гищенко получил звание генерал-лейтенант полиции, Владислав Смирнов - генерал-майор внутренней службы, Дмитрий Костюк - генерал-майор юстиции, Александр Крайнюк - генерал-майор полиции.

"Эти "генералы" - не просто марионетки, а исполнители политики террора против местного населения. Их главная задача - подавление украинского сопротивления, которое ежедневно усиливается", - добавили в Центре нацсопротивления.

Напомним

россия продолжает преступную политику принудительной депортации украинских детей с территорий Украины, которые были оккупированы после полномасштабного вторжения. В частности, более 4 тысяч детей были вывезены на обучение в школы оккупированного Крыма.