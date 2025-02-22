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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россия на оккупированных территориях раздает звания "генералов" своим марионеткам - ЦНС

россия на оккупированных территориях раздает звания "генералов" своим марионеткам - ЦНС

Киев  •  УНН

 • 2435 просмотра

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путин присвоил генеральские звания четырем руководителям силовых структур на оккупированных территориях. Назначенцы будут отвечать за подавление украинского сопротивления и реализацию репрессивной политики.

Российский диктатор владимир путин раздает звания "генералов" своим марионеткам на оккупированных территориях. Об этом сообщает Центр нацсопротивления, передает УНН.

Российский диктатор путин продолжает усиливать своих прислужников на оккупированных территориях, щедро раздавая звания генералов главарям репрессивного аппарата 

- говорится в сообщении.

Отмечается, что "министр внутренних дел ДНР" Павел Гищенко получил звание генерал-лейтенант полиции, Владислав Смирнов - генерал-майор внутренней службы, Дмитрий Костюк - генерал-майор юстиции, Александр Крайнюк - генерал-майор полиции.

"Эти "генералы" - не просто марионетки, а исполнители политики террора против местного населения. Их главная задача - подавление украинского сопротивления, которое ежедневно усиливается", - добавили в Центре нацсопротивления.

Напомним

россия продолжает преступную политику принудительной депортации украинских детей с территорий Украины, которые были оккупированы после полномасштабного вторжения. В частности, более 4 тысяч детей были вывезены на обучение в школы оккупированного Крыма.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
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