Трамп здатен завершити війну в Україні "цього тижня" - Білий дім

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Речниця Білого дому заявила про впевненість Трампа укласти угоду з росією щодо припинення війни в Україні протягом тижня. Радник з нацбезпеки та міністр фінансів працюють над угодою, що включає питання рідкісноземельних металів.

Президент США Дональд Трамп впевнений, що йому вдасться укласти угоду з росією про припинення "конфлікту" в Україні вже "цього" (майбутнього) тижня. Про це заявила речниця Білого дому Каролайн Лівітт, яку цитує видання The Hill, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, в суботу, 22 лютого, Каролайн Лівітт після повернення з Конференції консервативних політичних дій оголосила в в інтерв'ю журналістам, що Дональд Трамп впевнений у своїй спроможності укласти угоду з росією щодо припинення російсько-української війни, припускаючи, що вона може завершитися вже "цього тижня".

Президент і його команда дуже зосереджені на продовженні переговорів з обома сторонами цієї війни, щоб покласти край конфлікту, і президент дуже впевнений, що ми зможемо це зробити цього тижня

- зазначила речниця Білого дому.

Її коментарі прозвучали після того, як Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський "не має карт" і йому слід утриматися від переговорів із міжнародними лідерами, які стосуються подальших мирних переговорів.

Каролайн Лівітт також повідомила, що радник з питань національної безпеки Метт Волтц цілодобово працюватиме над угодою в ці вихідні, і поділилася, що міністр фінансів Скотт Бессент брав участь в обговореннях в запропонованій угоді щодо використання рідкісноземельних металів.

Коли справа доходить до критичних корисних копалин, це важлива частина для президента. Це дуже важливо для президента, тому що це окупить американські податкові долари

- сказала Лівітт.

"І це також стане чудовим економічним партнерством між Сполученими Штатами Америки та українським народом, а також для відновлення своєї країни після цієї жорстокої війни", - підсумувала речниця.

Нагадаємо

МЗС рф анонсувало нову зустріч з представниками США на рівні глав департаментів протягом двох тижнів. Зустріч відбудеться у третій країні для обговорення двосторонніх відносин.

Трамп заявив, що представники Вашингтона і москви зустрінуться 25 лютого в Саудівській Аравії. 

Трамп заявив, що путін готовий укласти мирну угоду, але не зобов'язаний це робити. Також він вважає, що участь Зеленського у мирних переговорах не є важливою.

Трамп заявив про "хороші переговори" з путіним, а не з Україною21.02.25, 21:29 • 29734 перегляди

Віта Зеленецька

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