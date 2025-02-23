Трамп здатен завершити війну в Україні "цього тижня" - Білий дім
Київ • УНН
Речниця Білого дому заявила про впевненість Трампа укласти угоду з росією щодо припинення війни в Україні протягом тижня. Радник з нацбезпеки та міністр фінансів працюють над угодою, що включає питання рідкісноземельних металів.
Президент США Дональд Трамп впевнений, що йому вдасться укласти угоду з росією про припинення "конфлікту" в Україні вже "цього" (майбутнього) тижня. Про це заявила речниця Білого дому Каролайн Лівітт, яку цитує видання The Hill, передає УНН.
Деталі
Як пише видання, в суботу, 22 лютого, Каролайн Лівітт після повернення з Конференції консервативних політичних дій оголосила в в інтерв'ю журналістам, що Дональд Трамп впевнений у своїй спроможності укласти угоду з росією щодо припинення російсько-української війни, припускаючи, що вона може завершитися вже "цього тижня".
Президент і його команда дуже зосереджені на продовженні переговорів з обома сторонами цієї війни, щоб покласти край конфлікту, і президент дуже впевнений, що ми зможемо це зробити цього тижня
Її коментарі прозвучали після того, як Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський "не має карт" і йому слід утриматися від переговорів із міжнародними лідерами, які стосуються подальших мирних переговорів.
Каролайн Лівітт також повідомила, що радник з питань національної безпеки Метт Волтц цілодобово працюватиме над угодою в ці вихідні, і поділилася, що міністр фінансів Скотт Бессент брав участь в обговореннях в запропонованій угоді щодо використання рідкісноземельних металів.
Коли справа доходить до критичних корисних копалин, це важлива частина для президента. Це дуже важливо для президента, тому що це окупить американські податкові долари
"І це також стане чудовим економічним партнерством між Сполученими Штатами Америки та українським народом, а також для відновлення своєї країни після цієї жорстокої війни", - підсумувала речниця.
Нагадаємо
МЗС рф анонсувало нову зустріч з представниками США на рівні глав департаментів протягом двох тижнів. Зустріч відбудеться у третій країні для обговорення двосторонніх відносин.
Трамп заявив, що представники Вашингтона і москви зустрінуться 25 лютого в Саудівській Аравії.
Трамп заявив, що путін готовий укласти мирну угоду, але не зобов'язаний це робити. Також він вважає, що участь Зеленського у мирних переговорах не є важливою.
Трамп заявив про "хороші переговори" з путіним, а не з Україною21.02.25, 21:29 • 29734 перегляди