Трамп способен завершить войну в Украине "на этой неделе" - Белый дом

Президент США Дональд Трамп уверен, что ему удастся заключить соглашение с россией о прекращении "конфликта" в Украине уже "на этой" (будущей) неделе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт, которую цитирует издание The Hill, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, в субботу, 22 февраля, Каролайн Ливитт после возвращения с Конференции консервативных политических действий объявила в в интервью журналистам, что Дональд Трамп уверен в своей способности заключить соглашение с россией о прекращении российско-украинской войны, предполагая, что она может завершиться уже "на этой неделе".

Президент и его команда очень сосредоточены на продолжении переговоров с обеими сторонами этой войны, чтобы положить конец конфликту, и президент очень уверен, что мы сможем это сделать на этой неделе - отметила пресс-секретарь Белого дома.

Ее комментарии прозвучали после того, как Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "не имеет карт" и ему следует воздержаться от переговоров с международными лидерами, которые касаются дальнейших мирных переговоров.

Каролайн Ливитт также сообщила, что советник по вопросам национальной безопасности Мэтт Уолтц будет круглосуточно работать над соглашением в эти выходные, и поделилась, что министр финансов Скотт Бессент участвовал в обсуждениях в предложенном соглашении по использованию редкоземельных металлов.

Когда дело доходит до критических полезных ископаемых, это важная часть для президента. Это очень важно для президента, потому что это окупит американские налоговые доллары - сказала Ливитт.

"И это также станет прекрасным экономическим партнерством между Соединенными Штатами Америки и украинским народом, а также для восстановления своей страны после этой жестокой войны", - подытожила пресс-секретарь.

Напомним

МИД рф анонсировало новую встречу с представителями США на уровне глав департаментов в течение двух недель. Встреча состоится в третьей стране для обсуждения двусторонних отношений.

Трамп заявил, что представители Вашингтона и москвы встретятся 25 февраля в Саудовской Аравии.

Трамп заявил, что путин готов заключить мирное соглашение, но не обязан это делать. Также он считает, что участие Зеленского в мирных переговорах не является важным.

Трамп заявил о "хороших переговорах" с путиным, а не с Украиной