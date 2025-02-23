Трамп способен завершить войну в Украине "на этой неделе" - Белый дом
Киев • УНН
Пресс-секретарь Белого дома заявила об уверенности Трампа заключить соглашение с россией о прекращении войны в Украине в течение недели. Советник по нацбезопасности и министр финансов работают над соглашением, включающим вопросы редкоземельных металлов.
Президент США Дональд Трамп уверен, что ему удастся заключить соглашение с россией о прекращении "конфликта" в Украине уже "на этой" (будущей) неделе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт, которую цитирует издание The Hill, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, в субботу, 22 февраля, Каролайн Ливитт после возвращения с Конференции консервативных политических действий объявила в в интервью журналистам, что Дональд Трамп уверен в своей способности заключить соглашение с россией о прекращении российско-украинской войны, предполагая, что она может завершиться уже "на этой неделе".
Президент и его команда очень сосредоточены на продолжении переговоров с обеими сторонами этой войны, чтобы положить конец конфликту, и президент очень уверен, что мы сможем это сделать на этой неделе
Ее комментарии прозвучали после того, как Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "не имеет карт" и ему следует воздержаться от переговоров с международными лидерами, которые касаются дальнейших мирных переговоров.
Каролайн Ливитт также сообщила, что советник по вопросам национальной безопасности Мэтт Уолтц будет круглосуточно работать над соглашением в эти выходные, и поделилась, что министр финансов Скотт Бессент участвовал в обсуждениях в предложенном соглашении по использованию редкоземельных металлов.
Когда дело доходит до критических полезных ископаемых, это важная часть для президента. Это очень важно для президента, потому что это окупит американские налоговые доллары
"И это также станет прекрасным экономическим партнерством между Соединенными Штатами Америки и украинским народом, а также для восстановления своей страны после этой жестокой войны", - подытожила пресс-секретарь.
Напомним
МИД рф анонсировало новую встречу с представителями США на уровне глав департаментов в течение двух недель. Встреча состоится в третьей стране для обсуждения двусторонних отношений.
Трамп заявил, что представители Вашингтона и москвы встретятся 25 февраля в Саудовской Аравии.
Трамп заявил, что путин готов заключить мирное соглашение, но не обязан это делать. Также он считает, что участие Зеленского в мирных переговорах не является важным.
Трамп заявил о "хороших переговорах" с путиным, а не с Украиной21.02.25, 21:29 • 27326 просмотров