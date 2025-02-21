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Трамп заявив про "хороші переговори" з путіним, а не з Україною

Трамп заявив про "хороші переговори" з путіним, а не з Україною

Київ • УНН

 • 29734 перегляди

На зустрічі з губернаторами в Білому домі Трамп розповів про свої переговори з путіним і Україною. Колишній президент США розкритикував дії України і заявив, що війна не почалася б за його президентства.

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з губернаторами в Білому домі сказав, що в нього були "хороші переговори" з російським диктатором володимиром путіним, а не з Україною, передає УНН з посиланням на ABC.

Деталі

Вітаючи губернаторів-республіканців і губернаторів-демократів у Білому домі, Трамп продовжив говорити про переговори між росією та Україною.

"У мене були дуже хороші переговори з путіним", - сказав Трамп. "І в мене були не такі вже й хороші переговори з Україною".

"У них немає жодних карт, але вони грають жорстко", - продовжив він. "Але ми не збираємося дозволяти цьому тривати. Ця війна жахлива. Вона б ніколи не сталася, якби я був президентом. Але вона сталася".

Трамп назвав Зеленського "диктатором": як реагують європейські лідери19.02.2025, 22:19 • 141311 переглядiв

Видання зазначає, що коментарі з'явилися на тлі того, як Трамп посилює критику України, називаючи Володимира Зеленського "диктатором" і неправдиво звинувачуючи Україну в розв'язанні війни. Раніше цього тижня США і росія провели переговори про припинення конфлікту, на які Зеленський не був запрошений.

путін не зобов’язаний підписувати угоду про мир, а Зеленський "не дуже важливий" на переговорах - Трамп 21.02.2025, 18:53 • 32449 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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