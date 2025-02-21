Трамп заявив про "хороші переговори" з путіним, а не з Україною

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з губернаторами в Білому домі сказав, що в нього були "хороші переговори" з російським диктатором володимиром путіним, а не з Україною, передає УНН з посиланням на ABC.

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Вітаючи губернаторів-республіканців і губернаторів-демократів у Білому домі, Трамп продовжив говорити про переговори між росією та Україною.

"У мене були дуже хороші переговори з путіним", - сказав Трамп. "І в мене були не такі вже й хороші переговори з Україною".

"У них немає жодних карт, але вони грають жорстко", - продовжив він. "Але ми не збираємося дозволяти цьому тривати. Ця війна жахлива. Вона б ніколи не сталася, якби я був президентом. Але вона сталася".

Трамп назвав Зеленського "диктатором": як реагують європейські лідери

Видання зазначає, що коментарі з'явилися на тлі того, як Трамп посилює критику України, називаючи Володимира Зеленського "диктатором" і неправдиво звинувачуючи Україну в розв'язанні війни. Раніше цього тижня США і росія провели переговори про припинення конфлікту, на які Зеленський не був запрошений.

путін не зобов’язаний підписувати угоду про мир, а Зеленський "не дуже важливий" на переговорах - Трамп