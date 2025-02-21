Трамп заявил о "хороших переговорах" с путиным, а не с Украиной

Президент США Дональд Трамп во время встречи с губернаторами в Белом доме сказал, что у него были "хорошие переговоры" с российским диктатором владимиром путиным, а не с Украиной, передает УНН со ссылкой на ABC.

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Приветствуя губернаторов-республиканцев и губернаторов-демократов в Белом доме, Трамп продолжил говорить о переговорах между россией и Украиной.

"У меня были очень хорошие переговоры с путиным", — сказал Трамп. "И у меня были не такие уж хорошие переговоры с Украиной".

"У них нет никаких карт, но они играют жестко", — продолжил он. "Но мы не собираемся позволять этому продолжаться. Эта война ужасна. Она бы никогда не случилась, если бы я был президентом. Но она случилась".

Трамп назвал Зеленского "диктатором": как реагируют европейские лидеры

Издание отмечает, что комментарии появились на фоне того, как Трамп усиливает критику Украины, называя Владимира Зеленского "диктатором" и ложно обвиняя Украину в развязывании войны. Ранее на этой неделе США и россия провели переговоры о прекращении конфликта, на которые Зеленский не был приглашен.

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