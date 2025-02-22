Заступник міністра закордонних справ росії сергій рябков повідомив, що Сполучені Штати та росія готують нову зустріч на рівні глав профільних департаментів, яка відбудеться протягом найближчих двох тижнів. Про це повідомляє пропагандистське видання росЗМІ, пише УНН.

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У своїй заяві рябков зазначив, що вже досягнуто принципової домовленості щодо проведення комплексних консультацій для детального обговорення низки чинників, які впливають на двосторонні відносини.

Необхідно отримати інформацію, хто буде виступати в якості нашого співрозмовника з американської сторони на цьому рівні. Американцям підтверджено нашу готовність запустити цю роботу якомога швидше. Є також розуміння, що передувати раунду на рівні заступників буде консультаційний контакт директорів відповідних департаментів. І їхня зустріч може відбутись у діапазоні найближчих двох тижнів,