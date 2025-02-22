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У росії анонсували нову зустріч з представниками США протягом наступних двох тижнів

У росії анонсували нову зустріч з представниками США протягом наступних двох тижнів

Київ • УНН

 • 26849 перегляди

МЗС рф анонсувало нову зустріч з представниками США на рівні глав департаментів протягом двох тижнів. Зустріч відбудеться у третій країні для обговорення двосторонніх відносин.

Заступник міністра закордонних справ росії сергій рябков повідомив, що Сполучені Штати та росія готують нову зустріч на рівні глав профільних департаментів, яка відбудеться протягом найближчих двох тижнів. Про це повідомляє пропагандистське видання росЗМІ, пише УНН.

Деталі

У своїй заяві рябков зазначив, що вже досягнуто принципової домовленості щодо проведення комплексних консультацій для детального обговорення низки чинників, які впливають на двосторонні відносини. 

Необхідно отримати інформацію, хто буде виступати в якості нашого співрозмовника з американської сторони на цьому рівні. Американцям підтверджено нашу готовність запустити цю роботу якомога швидше. Є також розуміння, що передувати раунду на рівні заступників буде консультаційний контакт директорів відповідних департаментів. І їхня зустріч може відбутись у діапазоні найближчих двох тижнів,

- зазначив він.

Дипломат підкреслив, що перед основними консультаціями на рівні заступників відбудеться зустріч директорів відповідних департаментів, яка також запланована на наступні два тижні. 

Рябков уточнив, що зустріч пройде у третій країні, і нині триває узгодження конкретного місця проведення.

"Ми передали ще в Ер-Ріяді елементи нашого підходу до цих питань. Американці зараз їх розглядають. Ми конкретизуватимемо далі, зокрема, за необхідності, окремі параметри наших пропозицій надавати їм у письмовому вигляді для зручності опрацювання", - пояснив Рябков.

Нагадаємо

18 лютого уСаудівській Аравії відбулися 4-годинні переговори між дипломатами рф та США. Сторони обговорювали економічну співпрацю та ціни на енергоносії.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
er-riiadЕр-Ріяд
spolucheni-shtatyСполучені Штати

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