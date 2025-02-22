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В россии анонсировали новую встречу с представителями США в течение следующих двух недель

В россии анонсировали новую встречу с представителями США в течение следующих двух недель

Киев  •  УНН

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МИД рф анонсировало новую встречу с представителями США на уровне глав департаментов в течение двух недель. Встреча состоится в третьей стране для обсуждения двусторонних отношений.

Заместитель министра иностранных дел россии сергей рябков сообщил, что Соединенные Штаты и россия готовят новую встречу на уровне глав профильных департаментов, которая состоится в течение ближайших двух недель. Об этом сообщает пропагандистское издание росСМИ, пишет УНН.

Детали

В своем заявлении рябков отметил, что уже достигнута принципиальная договоренность о проведении комплексных консультаций для детального обсуждения ряда факторов, которые влияют на двусторонние отношения. 

Необходимо получить информацию, кто будет выступать в качестве нашего собеседника с американской стороны на этом уровне. Американцам подтверждена наша готовность запустить эту работу как можно скорее. Есть также понимание, что предшествовать раунду на уровне заместителей будет консультационный контакт директоров соответствующих департаментов. И их встреча может состояться в диапазоне ближайших двух недель,

- отметил он.

Дипломат подчеркнул, что перед основными консультациями на уровне заместителей состоится встреча директоров соответствующих департаментов, которая также запланирована на следующие две недели. 

Рябков уточнил, что встреча пройдет в третьей стране, и сейчас идет согласование конкретного места проведения.

"Мы передали еще в Эр-Рияде элементы нашего подхода к этим вопросам. Американцы сейчас их рассматривают. Мы будем конкретизировать дальше, в частности, при необходимости, отдельные параметры наших предложений предоставлять им в письменном виде для удобства обработки", - пояснил рябков.

Напомним

18 февраля в Саудовской Аравии состоялись 4-часовые переговоры между дипломатами РФ и США. Стороны обсуждали экономическое сотрудничество и цены на энергоносители.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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