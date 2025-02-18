У російській делегації назвали переговори США та рф в Саудівській Аравії "позитивними"

Переговори в Ер-Ріяді між високопоставленими дипломатами росії та Сполучених Штатів у вівторок були "позитивними", заявив CNN голова російського державного фонду багатства та член переговорної групи москви в Саудівській Аравії кирило дмитрієв, пише УНН.

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Він додав, що переговори тривали більше ніж 4 годин і завершилися на сьогодні.

Reuters пише, що росія заявляє про проведення окремих переговорів із США щодо майбутньої економічної співпраці.

Російський переговірник кирило дмитрієв сказав Reuters, що "офіційні особи США та росії окремо обговорювали майбутнє економічного співробітництва, в тому числі щодо світових цін на енергоносії".

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