В российской делегации назвали переговоры США и РФ в Саудовской Аравии «позитивными»

Переговоры в Эр-Рияде между высокопоставленными дипломатами России и Соединенных Штатов во вторник были «позитивными», заявил CNN глава российского государственного фонда богатства и член переговорной группы Москвы в Саудовской Аравии Кирилл Дмитриев, пишет УНН.

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Он добавил, что переговоры продолжались более 4 часов и завершились на сегодня.

Reuters пишет, что россия заявляет о проведении отдельных переговоров с США относительно будущего экономического сотрудничества.

Российский переговорщик Кирилл Дмитриев сказал Reuters, что «официальные лица США и России отдельно обсуждали будущее экономического сотрудничества, в том числе относительно мировых цен на энергоносители».

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