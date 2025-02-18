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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В российской делегации назвали переговоры США и РФ в Саудовской Аравии «позитивными»

В российской делегации назвали переговоры США и РФ в Саудовской Аравии «позитивными»

Киев  •  УНН

 • 5163 просмотра

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В Саудовской Аравии состоялись 4-часовые переговоры между дипломатами РФ и США. Стороны обсуждали экономическое сотрудничество и цены на энергоносители.

Переговоры в Эр-Рияде между высокопоставленными дипломатами России и Соединенных Штатов во вторник были «позитивными», заявил CNN глава российского государственного фонда богатства и член переговорной группы Москвы в Саудовской Аравии Кирилл Дмитриев, пишет УНН.

Детали

Он добавил, что переговоры продолжались более 4 часов и завершились на сегодня.

Reuters пишет, что россия заявляет о проведении отдельных переговоров с США относительно будущего экономического сотрудничества.

Российский переговорщик Кирилл Дмитриев сказал Reuters, что «официальные лица США и России отдельно обсуждали будущее экономического сотрудничества, в том числе относительно мировых цен на энергоносители».

США и рф договорились создать команды для начала работы над прекращением войны в Украине "как можно быстрее" - Госдеп18.02.25, 14:58 • 7309 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономикаполитика
gosudarstvennii-departament-soedinennikh-shtatov-amerikiГосударственный департамент Соединенных Штатов Америки
reutersReuters
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