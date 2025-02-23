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05:23 • 9876 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121856 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182272 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146718 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138348 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117108 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107825 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102975 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141441 перегляди

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Очільник ГУР розкрив темпи просування росіян на фронті

Очільник ГУР розкрив темпи просування росіян на фронті

Київ • УНН

 • 20145 перегляди

Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що рф продовжує наступ, але не досягає поставлених цілей. Ситуація на фронті залишається під контролем, попри наявні проблеми з обох сторін.

рф не відмовляється від своєї стратегічної мети у війні, просування росіян на фронті є, але темпи не такі, які вони ставили собі за мету. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов під час виступу на форумі "Україна. Рік 2025", передає кореспондент УНН.

Деталі

"рф не відмовляється від своєї стратегічної мети і, на жаль, треба буде з цим жити. Те, що їм це не вдається, то це очевидно, оскільки зараз вже майже 11 років це все триває. Просування є, але темпи не такі, які вони ставили собі за мету. Проблеми є в них, проблеми є і в нас, але не варто впадати в паніку – все йде ще більш-менш контрольовано", - сказав Буданов.

Доповнення

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росія прагне витіснити українські сили за межі східних та південних областей. Кінцевою метою ворога залишається захоплення всієї України.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГоловне управління розвідки України
kyrylo-budanovКирило Буданов
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