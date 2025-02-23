Очільник ГУР розкрив темпи просування росіян на фронті

рф не відмовляється від своєї стратегічної мети у війні, просування росіян на фронті є, але темпи не такі, які вони ставили собі за мету. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов під час виступу на форумі "Україна. Рік 2025", передає кореспондент УНН.

Деталі

"рф не відмовляється від своєї стратегічної мети і, на жаль, треба буде з цим жити. Те, що їм це не вдається, то це очевидно, оскільки зараз вже майже 11 років це все триває. Просування є, але темпи не такі, які вони ставили собі за мету. Проблеми є в них, проблеми є і в нас, але не варто впадати в паніку – все йде ще більш-менш контрольовано", - сказав Буданов.

Доповнення

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росія прагне витіснити українські сили за межі східних та південних областей. Кінцевою метою ворога залишається захоплення всієї України.