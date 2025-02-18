"Ця співпраця становить серйозну загрозу для міжнародного співтовариства": Буданов про відносини рф та Північної Кореї

Північна Корея і росія зміцнюють військове співробітництво в багатьох сферах, включаючи технології, науку та промисловість, що становить серйозну загрозу для міжнародного співтовариства.

Про це заявив начальник Головного управління військової розвідки (ГУР) Кирило Буданов у інтервʼю для The Chosun, передає УНН.

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За словами Буданова, Північна Корея і росія зміцнюють військове співробітництво в багатьох секторах, включно з технологіями, наукою і промисловістю.

Як приклад Буданов навів ракету КН-23, яку Північна Корея поставила росії.

Спочатку її точність була серйозно недосконалою, з похибкою від 500 до 1500 метрів. Але російські фахівці з ракет внесли технічні зміни, вирішивши проблему. Тепер ракета стала значно точнішою і становить набагато більшу загрозу