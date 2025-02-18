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"Ця співпраця становить серйозну загрозу для міжнародного співтовариства": Буданов про відносини рф та Північної Кореї

Київ • УНН

 • 23896 перегляди

росія та Північна Корея посилюють військову співпрацю в технологіях, науці та промисловості. рф допомогла покращити точність північнокорейських ракет КН-23, що становить загрозу для міжнародної безпеки.

Північна Корея і росія зміцнюють військове співробітництво в багатьох сферах, включаючи технології, науку та промисловість, що становить серйозну загрозу для міжнародного співтовариства.

Про це заявив начальник Головного управління військової розвідки (ГУР) Кирило Буданов у інтервʼю для The Chosun, передає УНН.

Деталі

За словами Буданова, Північна Корея і росія зміцнюють військове співробітництво в багатьох секторах, включно з технологіями, наукою і промисловістю.

Ця співпраця досягає найвищого рівня і становить серйозну загрозу для міжнародного співтовариства

- сказав він.

Як приклад Буданов навів ракету КН-23, яку Північна Корея поставила росії.

Спочатку її точність була серйозно недосконалою, з похибкою від 500 до 1500 метрів. Але російські фахівці з ракет внесли технічні зміни, вирішивши проблему. Тепер ракета стала значно точнішою і становить набагато більшу загрозу

- сказав він.

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Крім того, Буданов попередив, що цей технологічний прогрес може мати серйозні наслідки для безпеки Південної Кореї та Японії, які перебувають у межах досяжності ракет Північної Кореї.

Північна Корея використовує цю війну для отримання бойового досвіду і модернізації своїх військових технологій. Це матиме довгострокові наслідки для ландшафту безпеки в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні

- сказав Буданов.

ISW: Північна Корея використовує війну в Україні для випробування свого військового потенціалу 09.02.25, 06:05 • 73544 перегляди

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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