ISW: Північна Корея використовує війну в Україні для випробування свого військового потенціалу

Північна Корея використовує війну в Україні як плацдарм для випробування власного військового потенціалу. Про це йдеться у зведенні аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.

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Аналітики Інституту вивчення війни допускають, що рф може обмінювати військові технології на солдатів КНДР для їх подальшої участі у війні проти України.

росія може надавати Північній Кореї безпілотні та ракетні технології в обмін на участь північнокорейських військ у бойових діях у Курській області - звітує ISW.

Зазначається, що японський телеканал NHK, посилаючись на численні джерела, знайомі з російсько-північнокорейськими відносинами, повідомив 8 лютого, що росія погодилася допомогти Північній Кореї у розробці та масовому виробництві різних типів безпілотників в обмін на підтримку північнокорейськими військами воєнних дій росії проти України.

NHK зауважує, що росія, як і раніше, неохоче допомагає Північній Кореї у розробці ядерної зброї, побоюючись, що північнокорейські ядерні випробування можуть призвести до подальшого загострення відносин зі Сполученими Штатами Америки та ускладнити відносини з Китайською Народною Республікою.

Президент України Володимир Зеленський 8 лютого зазначив, що росія цілеспрямовано поширює сучасні технології в Північній Кореї, включаючи технологію безпілотників, а 7 лютого повідомив агентству Reuters, що тисячі північнокорейських військ повернулися до активних бойових дій у Курській області після короткої перерви - пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

Українська бригада, що діє в Курській області, опублікувала 8 лютого відео, на якому, як повідомляється, північнокорейські війська проводять атаки разом з російськими військами в Курській області.

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Південнокорейські джерела нещодавно повідомили, що росія вивела північнокорейські війська з поля бою в Курській області в середині січня 2025 року, можливо, для відпочинку і відновлення або для того, щоб переосмислити, як росія використовує ці війська.

За оцінками ISW, Північна Корея використовує війну в Україні як плацдарм для випробування власного військового потенціалу - йдеться у дописі.

"6 лютого агентство Reuters повідомило, що північнокорейські балістичні ракети, запущені російськими військами з грудня 2024 року, продемонстрували значно підвищену точність, що, ймовірно, є прикладом посилення північнокорейського потенціалу, отриманого завдяки північнокорейсько-російському альянсу", - додали аналітики Інституту.

Ключові висновки ISW за 8 лютого:

росія може надавати Північній Кореї безпілотні літальні апарати та ракетні технології в обмін на участь північнокорейських військ у бойових діях у Курській області.

росія продовжує розширювати свій військовий потенціал, що свідчить про те, що Кремль не зацікавлений у переговорах або тривалому мирі з Україною.

російське командування може передислоковувати сили з Курахівського напрямку до Торецька, щоб сприяти російським наступальним операціям на Костянтинівку навесні або влітку 2025 року.

Країни Балтії розірвали зв'язки з енергосистемою радянських часів, яка з'єднувала їх з білоруссю і росією, 8 лютого в рамках зусиль, спрямованих на досягнення повної енергетичної незалежності від росії і подальшу інтеграцію своєї енергетичної інфраструктури з Європейським Союзом.

Українські війська просунулися біля Часового Яру, а російські війська – біля Куп'янська, Лиману і Торецька.

кремль продовжує докладати зусиль, щоб стимулювати російських громадян для служби в армії.

Нагадаємо

Північна Корея, імовірно, отримає від росії технічну допомогу для розробки декількох типів дронів. Угоду укладено у відповідь на відправку північнокорейських військових до росії.

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