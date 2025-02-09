ISW: Північна Корея використовує війну в Україні для випробування свого військового потенціалу

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 45083 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 105415 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 139904 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 198335 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 160398 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 146164 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 122154 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109161 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103421 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 157615 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

17 березня, 00:38 • 97314 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 105509 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 108515 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 100461 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 107470 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 157628 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 156434 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 289572 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 317954 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 253427 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 19671 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 26521 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 100461 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 82181 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 115628 перегляди
Актуальне
ISW: Північна Корея використовує війну в Україні для випробування свого військового потенціалу

ISW: Північна Корея використовує війну в Україні для випробування свого військового потенціалу

Київ • УНН

 • 73544 перегляди

росія надає КНДР технології безпілотників в обмін на участь північнокорейських військ у боях в Курській області. Японські ЗМІ повідомляють про домовленості щодо спільної розробки дронів.

Північна Корея використовує війну в Україні як плацдарм для випробування власного військового потенціалу. Про це йдеться у зведенні аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.

Деталі

Аналітики Інституту вивчення війни допускають, що рф може обмінювати військові технології на солдатів КНДР для їх подальшої участі у війні проти України.

росія може надавати Північній Кореї безпілотні та ракетні технології в обмін на участь північнокорейських військ у бойових діях у Курській області

- звітує ISW.

Зазначається, що японський телеканал NHK, посилаючись на численні джерела, знайомі з російсько-північнокорейськими відносинами, повідомив 8 лютого, що росія погодилася допомогти Північній Кореї у розробці та масовому виробництві різних типів безпілотників в обмін на підтримку північнокорейськими військами воєнних дій росії проти України.

NHK зауважує, що росія, як і раніше, неохоче допомагає Північній Кореї у розробці ядерної зброї, побоюючись, що північнокорейські ядерні випробування можуть призвести до подальшого загострення відносин зі Сполученими Штатами Америки та ускладнити відносини з Китайською Народною Республікою.

Президент України Володимир Зеленський 8 лютого зазначив, що росія цілеспрямовано поширює сучасні технології в Північній Кореї, включаючи технологію безпілотників, а 7 лютого повідомив агентству Reuters, що тисячі північнокорейських військ повернулися до активних бойових дій у Курській області після короткої перерви

- пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

Українська бригада, що діє в Курській області, опублікувала 8 лютого відео, на якому, як повідомляється, північнокорейські війська проводять атаки разом з російськими військами в Курській області.

Курський напрямок: Зеленський підтвердив просування та ліквідацію пункту управління з 20 офіцерами рф та КНДР08.02.25, 13:12 • 34585 переглядiв

Південнокорейські джерела нещодавно повідомили, що росія вивела північнокорейські війська з поля бою в Курській області в середині січня 2025 року, можливо, для відпочинку і відновлення або для того, щоб переосмислити, як росія використовує ці війська.

За оцінками ISW, Північна Корея використовує війну в Україні як плацдарм для випробування власного військового потенціалу

- йдеться у дописі.

"6 лютого агентство Reuters повідомило, що північнокорейські балістичні ракети, запущені російськими військами з грудня 2024 року, продемонстрували значно підвищену точність, що, ймовірно, є прикладом посилення північнокорейського потенціалу, отриманого завдяки північнокорейсько-російському альянсу", - додали аналітики Інституту.

Ключові висновки ISW за 8 лютого:

  • росія може надавати Північній Кореї безпілотні літальні апарати та ракетні технології в обмін на участь північнокорейських військ у бойових діях у Курській області.
    • росія продовжує розширювати свій військовий потенціал, що свідчить про те, що Кремль не зацікавлений у переговорах або тривалому мирі з Україною.
      • російське командування може передислоковувати сили з Курахівського напрямку до Торецька, щоб сприяти російським наступальним операціям на Костянтинівку навесні або влітку 2025 року.
        • Країни Балтії розірвали зв'язки з енергосистемою радянських часів, яка з'єднувала їх з білоруссю і росією, 8 лютого в рамках зусиль, спрямованих на досягнення повної енергетичної незалежності від росії і подальшу інтеграцію своєї енергетичної інфраструктури з Європейським Союзом.
          • Українські війська просунулися біля Часового Яру, а російські війська – біля Куп'янська, Лиману і Торецька.
            • кремль продовжує докладати зусиль, щоб стимулювати російських громадян для служби в армії.

              Нагадаємо

              Північна Корея, імовірно, отримає від росії технічну допомогу для розробки декількох типів дронів. Угоду укладено у відповідь на відправку північнокорейських військових до росії.

              У росії проблеми з поповненням армії – ISW05.02.25, 05:11 • 75271 перегляд

              Віта Зеленецька

              Віта Зеленецька

              Війна
              instytut-doslidzhennia-viinyІнститут дослідження війни
              yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
              pivnichna-koreiaПівнічна Корея
              kytaiКитай
              volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
              spolucheni-shtatyСполучені Штати
              ukrainaУкраїна

              Звернутися з питань розміщення реклами