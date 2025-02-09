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ISW: Северная Корея использует войну в Украине для испытания своего военного потенциала

ISW: Северная Корея использует войну в Украине для испытания своего военного потенциала

Киев  •  УНН

 • 7132 просмотра

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россия предоставляет КНДР технологии беспилотников в обмен на участие северокорейских войск в боях в Курской области. Японские СМИ сообщают о договоренностях по совместной разработке дронов.

Северная Корея использует войну в Украине как плацдарм для испытания собственного военного потенциала. Об этом говорится в сводке аналитиков Института изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

Аналитики Института изучения войны допускают, что рф может обменивать военные технологии на солдат КНДР для их дальнейшего участия в войне против Украины.

россия может предоставлять Северной Корее беспилотные и ракетные технологии в обмен на участие северокорейских войск в боевых действиях в Курской области

- отчитывается ISW.

Отмечается, что японский телеканал NHK, ссылаясь на многочисленные источники, знакомые с российско-северокорейскими отношениями, сообщил 8 февраля, что россия согласилась помочь Северной Корее в разработке и массовом производстве различных типов беспилотников в обмен на поддержку северокорейскими войсками военных действий россии против Украины.

NHK отмечает, что россия по-прежнему неохотно помогает Северной Корее в разработке ядерного оружия, опасаясь, что северокорейские ядерные испытания могут привести к дальнейшему обострению отношений с Соединенными Штатами Америки и осложнить отношения с Китайской Народной Республикой.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля отметил, что россия целенаправленно распространяет современные технологии в Северной Корее, включая технологию беспилотников, а 7 февраля сообщил агентству Reuters, что тысячи северокорейских войск вернулись к активным боевым действиям в Курской области после короткого перерыва

- пишут аналитики Института изучения войны.

Украинская бригада, действующая в Курской области, опубликовала 8 февраля видео, на котором, как сообщается, северокорейские войска проводят атаки вместе с российскими войсками в Курской области.

Курское направление: Зеленский подтвердил продвижение и ликвидацию пункта управления с 20 офицерами рф и КНДР08.02.25, 13:12 • 28848 просмотров

Южнокорейские источники недавно сообщили, что россия вывела северокорейские войска с поля боя в Курской области в середине января 2025 года, возможно, для отдыха и восстановления или для того, чтобы переосмыслить, как россия использует эти войска.

По оценкам ISW, Северная Корея использует войну в Украине как плацдарм для испытания собственного военного потенциала

- говорится в заметке.

"6 февраля агентство Reuters сообщило, что северокорейские баллистические ракеты, запущенные российскими войсками с декабря 2024 года, продемонстрировали значительно повышенную точность, что, вероятно, является примером усиления северокорейского потенциала, полученного благодаря северокорейско-российскому альянсу", - добавили аналитики Института.

Ключевые выводы ISW за 8 февраля:

  • россия может предоставлять Северной Корее беспилотные летательные аппараты и ракетные технологии в обмен на участие северокорейских войск в боевых действиях в Курской области.
    • россия продолжает расширять свой военный потенциал, что свидетельствует о том, что Кремль не заинтересован в переговорах или длительном мире с Украиной.
      • российское командование может передислоцировать силы с Кураховского направления в Торецк, чтобы способствовать российским наступательным операциям на Константиновку весной или летом 2025 года.
        • Страны Балтии разорвали связи с энергосистемой советских времен, которая соединяла их с Белоруссией и россией, 8 февраля в рамках усилий, направленных на достижение полной энергетической независимости от России и дальнейшую интеграцию своей энергетической инфраструктуры с Европейским Союзом.
          • Украинские войска продвинулись возле Часового Яра, а российские войска - возле Купянска, Лимана и Торецка.
            • кремль продолжает прилагать усилия, чтобы стимулировать российских граждан для службы в армии.

              Напомним

              Северная Корея, вероятно, получит от россии техническую помощь для разработки нескольких типов дронов. Соглашение заключено в ответ на отправку северокорейских военных в россию.

              У россии проблемы с пополнением армии - ISW05.02.25, 05:11 • 74450 просмотров

              Вита Зеленецкая

              Вита Зеленецкая

              Война
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