КНДР в обмін на солдат для рф домовилася про виробництво дронів спільної з росією розробки - NHK

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 45478 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 105605 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 140022 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 198438 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 160488 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 146215 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 122194 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109165 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103423 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 157746 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

17 березня, 00:38 • 97856 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 105620 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 108627 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 100608 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 107586 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 157742 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 156546 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 289675 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 318056 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 253515 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 20028 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 26842 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 100605 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 82356 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 115657 перегляди
Актуальне
КНДР в обмін на солдат для рф домовилася про виробництво дронів спільної з росією розробки - NHK

КНДР в обмін на солдат для рф домовилася про виробництво дронів спільної з росією розробки - NHK

Київ • УНН

 • 36373 перегляди

Північна Корея, імовірно, отримає від росії технічну допомогу для розробки декількох типів дронів. Угоду укладено у відповідь на відправку північнокорейських військових до росії.

Північна Корея, імовірно, уже цього року вироблятиме дрони спільної з росією розробки, з посиланням на джерела повідомляє японський телеканал NHK, пише УНН.

Деталі

Як стало відомо NHK, "очікується, що в поточному році Північна Корея почне виробляти безпілотні апарати, які будуть розроблені спільно з росією".

Кілька джерел, обізнаних про російсько-північнокорейські відносини, розповіли NHK, що ці дві країни дійшли до домовленості, за якою Північна Корея отримає від росії технічну допомогу для розроблення дронів кількох типів з метою масового випуску.

Імовірну угоду досягнуто на тлі зміцнення військових зв'язків москви та Пхеньяна. Минулого року сторони уклали угоду про всеосяжне стратегічне партнерство.

За словами джерел, угоду про розробку безпілотників укладено у відповідь на відправку Північною Кореєю своїх військовослужбовців до росії, яка продовжує вторгнення в Україну.

Російська армія на Курщині підтягнула знову північнокорейських солдатів - Зеленський07.02.2025, 20:37 • 27360 переглядiв

Тим часом джерела повідомили, що росія не схильна надавати Північній Кореї підтримку в розробці ядерної зброї. За словами джерел, москву непокоїть те, що такі фактори, як проведення Пхеньяном ядерних випробувань, може ускладнити відносини Північної Кореї зі Сполученими Штатами, а також із сусідами Північної Кореї, зокрема з Китаєм.

Доповнення

У листопаді 2024 року північнокорейський лідер Кім Чен Ин спостерігав за випробуваннями характеристик так званого дрона-самогубця і розпорядився розробити систему з метою масового виробництва цієї зброї.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаНовини Світу
kim-chen-ynКім Чен Ин
pivnichna-koreiaПівнічна Корея
kytaiКитай
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами