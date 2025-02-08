КНДР в обмін на солдат для рф домовилася про виробництво дронів спільної з росією розробки - NHK

Північна Корея, імовірно, уже цього року вироблятиме дрони спільної з росією розробки, з посиланням на джерела повідомляє японський телеканал NHK, пише УНН.

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Як стало відомо NHK, "очікується, що в поточному році Північна Корея почне виробляти безпілотні апарати, які будуть розроблені спільно з росією".

Кілька джерел, обізнаних про російсько-північнокорейські відносини, розповіли NHK, що ці дві країни дійшли до домовленості, за якою Північна Корея отримає від росії технічну допомогу для розроблення дронів кількох типів з метою масового випуску.

Імовірну угоду досягнуто на тлі зміцнення військових зв'язків москви та Пхеньяна. Минулого року сторони уклали угоду про всеосяжне стратегічне партнерство.

За словами джерел, угоду про розробку безпілотників укладено у відповідь на відправку Північною Кореєю своїх військовослужбовців до росії, яка продовжує вторгнення в Україну.

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Тим часом джерела повідомили, що росія не схильна надавати Північній Кореї підтримку в розробці ядерної зброї. За словами джерел, москву непокоїть те, що такі фактори, як проведення Пхеньяном ядерних випробувань, може ускладнити відносини Північної Кореї зі Сполученими Штатами, а також із сусідами Північної Кореї, зокрема з Китаєм.

Доповнення

У листопаді 2024 року північнокорейський лідер Кім Чен Ин спостерігав за випробуваннями характеристик так званого дрона-самогубця і розпорядився розробити систему з метою масового виробництва цієї зброї.