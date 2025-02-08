КНДР в обмен на солдат для рф договорилась о производстве дронов совместной с россией разработки - NHK

Северная Корея, вероятно, уже в этом году будет производить беспилотники совместной с россией разработки, со ссылкой на источники сообщает японский телеканал NHK, пишет УНН.

Детали

Как стало известно NHK, "ожидается, что в текущем году Северная Корея начнет производить беспилотные аппараты, которые будут разработаны совместно с россией".

Несколько источников, осведомленных о российско-северокорейских отношениях, рассказали NHK, что эти две страны достигли договоренности, по которой Северная Корея получит от россии техническую помощь для разработки дронов нескольких типов с целью массового производства.

Вероятное соглашение достигнуто на фоне укрепления военных связей москвы и Пхеньяна. В прошлом году стороны заключили соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

По словам источников, соглашение о разработке беспилотников заключено в ответ на отправку Северной Кореей своих военнослужащих в россию, которая продолжает вторжение в Украину.

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Между тем источники сообщили, что россия не склонна оказывать Северной Корее поддержку в разработке ядерного оружия. По словам источников, москву беспокоит то, что такие факторы, как проведение Пхеньяном ядерных испытаний, могут осложнить отношения Северной Кореи с Соединенными Штатами, а также с соседями Северной Кореи, в частности с Китаем.

Дополнение

В ноябре 2024 года северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями характеристик так называемого дрона-самоубийцы и распорядился разработать систему с целью массового производства этого оружия.