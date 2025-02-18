Війська КНДР все ще діють у складі зс рф, але мають втрати у 4000 солдатів - Буданов
Київ • УНН
4000 військових з КНДР загинули або поранені в Україні, але їхня діяльність триває. Близько 12000 північнокорейських солдатів діють у складі російських підрозділів.
На сьогодні в північнокорейських військах нараховується близько 4000 загиблих або важко поранених солдатів. Втім, попри свої втрати, їхня діяльність продовжує тривати.
Про це заявив начальник Головного управління військової розвідки (ГУР) Кирило Буданов у інтервʼю для The Chosun, передає УНН.
Деталі
За словами Буданова, наразі у північнокорейських силах налічується близько 4000 військовослужбовців, яких було вбито або важко поранено.
Незважаючи на ці втрати, їхня діяльність триває без серйозних збоїв
Повідомляється, що близько 12 000 північнокорейських солдатів було розгорнуто, хоча вони не діють незалежно. Замість цього вони входять до складу російських підрозділів, проводячи спільні операції невеликими групами, а не займаючи власні позиції на передовій.
Вони діють у складі більших російських формувань, виконуючи спільні операції
А от стосовно можливості подальшого розгортання північнокорейських сил, Буданов заявив, що немає жодних конкретних доказів присутності додаткових сил спеціального призначення або підкріплень піхоти.
Однак спостерігається явне збільшення кількості артилерійських і ракетних підрозділів, а також допоміжного персоналу
Нагадаємо
На Мюнхенській безпековій конференції президент України Володимир Зеленський заявив, що росія, ймовірно, може перекинути на курський напрямок ще 2-3 тис. військових з Північної Кореї.