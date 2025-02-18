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Войска КНДР все еще действуют в составе ВС РФ, но имеют потери в 4000 солдат - Буданов

Киев  •  УНН

 • 11999 просмотра

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4000 военных из КНДР погибли или ранены в Украине, но их деятельность продолжается. Около 12000 северокорейских солдат действуют в составе российских подразделений.

На сегодня в северокорейских войсках насчитывается около 4000 погибших или тяжело раненых солдат. Впрочем, несмотря на свои потери, их деятельность продолжает продолжаться. 

Об этом заявил начальник Главного управления военной разведки (ГУР) Кирилл Буданов в интервью для The Chosun, передает УНН.

Детали

По словам Буданова, сейчас в  северокорейских силах насчитывается около 4000 военнослужащих, которые были убиты или тяжело ранены.

Несмотря на эти потери, их деятельность продолжается без серьезных сбоев

- сказал он.

Сообщается, что около 12 000 северокорейских солдат были развернуты, хотя они не действуют независимо. Вместо этого они входят в состав российских подразделений, проводя совместные операции небольшими группами, а не занимая собственные позиции на передовой.

Они действуют в составе более крупных российских формирований, выполняя совместные операции

- сказал Буданов.

А вот относительно возможности дальнейшего развертывания северокорейских сил, Буданов заявил, что нет никаких конкретных доказательств присутствия дополнительных сил специального назначения или подкреплений пехоты.

Однако наблюдается явное увеличение количества артиллерийских и ракетных подразделений, а также вспомогательного персонала

- сказал он.

Напомним,

На Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия, вероятно, может перебросить на курское направление еще 2-3 тыс. военных из Северной Кореи. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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