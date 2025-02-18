Войска КНДР все еще действуют в составе ВС РФ, но имеют потери в 4000 солдат - Буданов
Киев • УНН
4000 военных из КНДР погибли или ранены в Украине, но их деятельность продолжается. Около 12000 северокорейских солдат действуют в составе российских подразделений.
На сегодня в северокорейских войсках насчитывается около 4000 погибших или тяжело раненых солдат. Впрочем, несмотря на свои потери, их деятельность продолжает продолжаться.
Об этом заявил начальник Главного управления военной разведки (ГУР) Кирилл Буданов в интервью для The Chosun, передает УНН.
Детали
По словам Буданова, сейчас в северокорейских силах насчитывается около 4000 военнослужащих, которые были убиты или тяжело ранены.
Несмотря на эти потери, их деятельность продолжается без серьезных сбоев
Сообщается, что около 12 000 северокорейских солдат были развернуты, хотя они не действуют независимо. Вместо этого они входят в состав российских подразделений, проводя совместные операции небольшими группами, а не занимая собственные позиции на передовой.
Они действуют в составе более крупных российских формирований, выполняя совместные операции
А вот относительно возможности дальнейшего развертывания северокорейских сил, Буданов заявил, что нет никаких конкретных доказательств присутствия дополнительных сил специального назначения или подкреплений пехоты.
Однако наблюдается явное увеличение количества артиллерийских и ракетных подразделений, а также вспомогательного персонала
Напомним,
На Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия, вероятно, может перебросить на курское направление еще 2-3 тыс. военных из Северной Кореи.