рф на курщину може перекинути ще 2-3 тис. військових з КНДР - Зеленський
Київ • УНН
Зеленський повідомив про можливе перекидання 2-3 тисяч північнокорейських військових на курський напрямок. Раніше КНДР вже втратила 4 тисячі військових у війні проти України.
росія, ймовірно, може перекинути на курський напрямок ще 2-3 тис. військових з Північної Кореї. Про це заявив Президент Володимир Зеленський журналістам на Мюнхенській безпековій конференції, передає УНН.
Про Північну Корею ми ( з Трампом - ред.) говорили. Про те скільки тисяч є, скільки тисяч їх знищено. В нас є люди у полоні, а також ми бачимо зараз, що ще кілька тисяч, думаємо 2 тис., 2,5-3 тис. будуть перекинуті з Північної Кореї на курський напрямок. Це з того, що ми бачимо, ми не знаємо чітко. Ми бачимо, коли вони вже там є і тоді можна порахувати приблизно. Поки що ми бачимо пару тисяч, яких вони додатково просять,
Президент зазначив, що це точно не через хороше життя, в них є втрати.
Доповнення
Зеленський повідомляв, що Північна Корея вже втратила у російській війні проти України 4 тис. військових.
7 лютого Зеленський заявляв, що у Курській області російська армія підтягнула знову північнокорейських солдатів для участі в бойових діях. Значна кількість окупантів знищена, йдеться про сотні російських і північнокорейських військових.