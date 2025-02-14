рф на курщину може перекинути ще 2-3 тис. військових з КНДР - Зеленський

росія, ймовірно, може перекинути на курський напрямок ще 2-3 тис. військових з Північної Кореї. Про це заявив Президент Володимир Зеленський журналістам на Мюнхенській безпековій конференції, передає УНН.

Про Північну Корею ми ( з Трампом - ред.) говорили. Про те скільки тисяч є, скільки тисяч їх знищено. В нас є люди у полоні, а також ми бачимо зараз, що ще кілька тисяч, думаємо 2 тис., 2,5-3 тис. будуть перекинуті з Північної Кореї на курський напрямок. Це з того, що ми бачимо, ми не знаємо чітко. Ми бачимо, коли вони вже там є і тоді можна порахувати приблизно. Поки що ми бачимо пару тисяч, яких вони додатково просять,